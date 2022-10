Settimane musicali, una rassegna già pronta a ricominciare

ARQUATA SCRIVIA — Domenica 9 ottobre alle 21.00 sarà il teatro della Juta di Arquata Scrivia a ospitare l’ultimo appuntamento delle Settimane Musicali Internazionali, organizzate dall’associazione Musica&Cultura Pentagramma. A esibirsi al pianoforte sarà Matteo Cardelli nel concerto dal titolo “La Notte e gli Amori”. Il programma prevede Notte Trasfigurata Op. 4 di Arnold Schönberg (1874-1951), Sonata Op.27 no.2, “Al Chiaro di Luna” di L. van Beethoven (1770-1827) e Sonata Op.5 di J. Brahms (1833-1897).

Diplomato sotto la guida di Fabrizio Lanzoni, Cardelli si è perfezionato seguendo masterclass con maestri di calibro internazionale tra cui Paul Badura-Skoda, Ferenc Rados, Gabor Takacs, Andrei Gavrilov, Sir Andras Schiff, Boris Petrushansky, Pasquale Iannone, Ilana Vered. Ha inoltre studiato con Mauro Minguzzi e Konstantin Bogino. Presso la Hochschule für Musik di Basilea ha ultimato col massimo dei voti e menzione d'onore il Master in Music Performance e il Master in Specialized Music Performance – Soloist, studiando con Filippo Gamba e Anton Kernjak.

L’associazione Pentagramma sta già organizzando un nuovo ciclo autunnale di concerti, che saranno otto e si terranno nei luoghi d’arte e cultura della provincia. Le offerte raccolte durante la rassegna vengono destinate alla sezione Lilt di Novi, per l’acquisto di un ecografo per il reparto di Urologia dell'ospedale novese. Rassegna in collaborazione con l’associazione Oltregiogo, con il contributo delle Fondazioni CrAl e Crt e sponsor locali. Prenotazioni ai numeri 334 9465142 e 347 1099307.