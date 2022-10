20 x Novi: «Alle elezioni come lista civica indipendente»

NOVI LIGURE — I “20 x Novi” lasciano la coalizione di centrosinistra. La lista civica attiva a Novi Ligure ormai da oltre un decennio ha annunciato che alle elezioni comunali del 2023 intende correre da sola. «Iniziamo un nuovo percorso, soli, senza senza apparentamenti precostruiti, in cui ciò che unisce è solo la logica del numero dei voti che ogni lista può ottenere. Vogliamo essere qualcosa di diverso, di migliore», dice il presidente Stefano Gabriele, molto attivo del mondo dell’associazionismo cattolico.

Quella di Gabriele non è però una porta chiusa: «Rimaniamo aperti a tutti coloro che vorranno affiancarci e sostenerci in questa sfida, che con noi condividono valori, programmi e una nuova visione della nostra città. La nostra intenzione è quella di creare un’area civica aperta a tutti. Non dimentichiamo le nostre origini e non vogliamo rinnegare la “parentela” con il centrosinistra, che ringraziamo, perché ci ha permesso di crescere e maturare molta esperienza».

La decisione è maturata perché i 20 x Novi non vogliono limitarsi «a essere onesti alleati di un partito o di un candidato imposto da logiche di altri» bensì «essere un gruppo fatto di persone che si metteranno a servizio dei cittadini».

Il comunicato dei 20 x Novi

20 x Novi è cresciuto molto negli ultimi anni sia come gruppo di persone sia come esperienza in campo, e a fronte di questo, dopo di un lungo dibattito interno e dopo un’attività capillare di ascolto di tutti i cittadini, abbiamo deciso che vogliamo correre autonomamente alle prossime elezioni. Usciamo dalla coalizione di centrosinistra e iniziamo un nuovo percorso.

Iniziamo soli, senza apparentamenti precostruiti, in cui ciò che unisce è solo la logica del numero dei voti che ogni lista può ottenere. Vogliamo essere qualcosa di diverso, di migliore. I novesi ce lo chiedono e, riteniamo, se lo meritino anche. La nostra porta è però aperta a tutti, sia beninteso. A tutti coloro che vorranno affiancarci e sostenerci in questa sfida, che con noi condividono valori, programmi ed una nuova visione della nostra città, in un cammino che ci porti ad amministrare Novi. La nostra intenzione è quella di creare un’area civica aperta a tutti.

Non dimentichiamo le nostre origini e non vogliamo rinnegare la “parentela” con il centrosinistra, che ringraziamo, perché ci ha permesso di crescere e maturare molta esperienza. 20 x Novi è diventato grande, non solo come età, ma anche come numero di sostenitori. Sono stati soprattutto loro a chiederci di camminare con le nostre gambe, senza limitarci a essere onesti alleati di un partito o di un candidato imposto da logiche di altri.

Noi vogliamo essere un gruppo, fatto di persone semplici che ci mettono la faccia, la loro esperienza e che si metteranno a servizio dei cittadini, divenendo la loro voce. Si è discusso molto, internamente, sulla natura di questo gruppo e sulla sua missione. Nel rispetto che tutti abbiamo per le istituzioni e per il corretto funzionamento di una democrazia rappresentativa, un gruppo come il nostro, specialmente in una situazione drammatica come quella che stiamo vivendo, vuole essere rappresentativo di tutti, ma specialmente delle famiglie che sono in difficoltà e di quelli che hanno perso fiducia nelle istituzioni e con essa la responsabilità del voto.

Noi vogliamo essere al fianco di ogni cittadino di Novi e ascolteremo i bisogni della gente, come abbiamo sempre fatto. Non promettiamo di risolvere tutti i problemi; promettiamo però che ascolteremo e che faremo tutto quanto in nostro potere per aiutare i novesi. La nostra priorità in agenda sarà mettersi al servizio di Novi; la città con le sue infrastrutture, ma soprattutto la comunità di persone che ci vive, che ha voglia di risollevarsi, di ritornare a vivere in un contesto urbano e sociale “dignitoso” e, perché no, di costruire qualcosa di importante.