A Novi tre giorni di street food, sperando che sia la volta buona

NOVI LIGURE — Novi Ligure ci riprova con lo street food. Questa estate la tre giorni dedicata all’hamburger è stata annullata due volte (la prima per «motivi tecnici», la seconda non si sa) e non si è mai tenuta. Ora l’associazione Foodies, con il patrocinio del Comune di Novi, ripropone per venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 ottobre lo “Streetfood del buongusto”, che si terrà lungo viale Saffi. Per tre giorni saranno servite prelibatezze gastronomiche dalle 17.00 alla mezzanotte di venerdì 14 e dalle 10.00 alla mezzanotte di sabato 15 e domenica 16.

Ma ci sarà spazio anche per la musica: venerdì si esibiranno i Gipsy Pink, un tributo ai Pink Floyd, sabato la Zucchero Tribute Band e domenica i Papel Matz con lo spettacolo di revival anni Settanta, Ottanta e Novanta. Sabato e domenica pomeriggio ci sarà anche l’animazione per i bambini. Obiettivo dell’associazione Foodies è la promozione, la diffusione e la valorizzazione dell’enogastronomia di qualità, oltre che alla conoscenza e valorizzazione del territorio. Sperando ovviamente che il terzo tentativo sia quello buono.