Forza e Virtù, da 130 anni ginnastica. E non solo

NOVI LIGURE - La data di nascita è 16 ottobre 1892. 130 anni sulla scena sportiva per la Forza e Virtù, la 'madre' della maggior parte delle realtà sportive novesi e sodalizio fra i più antichi in provincia.

Un compleanno importante, da festeggiare per un intero weekend, sabato sera, alle 21, al Teatro Giacometti e domenica al Museo dei Campionissimi.

Una storia da rivivere in parole e immagini, partendo proprio dal primo statuto. All'origine ginnastica e scherma, sottolineate anche nel nome, ma fin dai primi anni sono state attive le altre 'sezioni', podismo, ciclismo e calcio. "E' una costante nella storia del nostro paese: molti sodalizi di calcio hanno una origine nei club di ginnastica - racconta Roberto Gemme, dirigente e tecnico, che ha guidato il team novese nelle stagioni in A - che erano la 'palestra' per molte attività e la base della preparazione".

Fra le discipline anche il basket, "una formazione femminile vinse lo scudetto regionale nel 1957. Nel programma anche atletica pesante e tennistavolo". Un lungo percorso, intenso, con tantissimi protagonisti, da rivivere in scena, sabato 15, alle 21, al 'Giacometti', rievocazione di eventi, successi e ruolo della Forza e Virtù nel tessuto sociale di Novi e del Novese.

I cimeli, alcuni inediti, le immagini e gli scritti saranno esposti nella mostra al Museo dei Campionissimi, che sarà inaugurata il giorno del compleanno, domenica 16. "Un viaggio nei ricordi, sempre proiettati al futuro".