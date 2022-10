Golf, a Serravalle la NoviMedical Cup: le coppie vincitrici

SERRAVALLE SCRIVIA — Sabato al golf club di Serravalle Scrivia si è disputata la NoviMedical Cup, una gara a 12 buche nella formula della Louisiana a coppie. A vincere sono stati Marco Semino e Chiara Barella, secondi Sandro Setta e Virginia Balestrero. Terzo posto per Marco Gatti e Massimo Gazzaniga. Primo posto lordo per Mauro Bianchi e Carlo Tavella. La prima coppia mista è stata quella composta da Giovanni Rossanigo e Giulietta Cabras. Per il longest drive sulla buca 3 hanno vinto Alberto Sacchi e Giulietta Cabras. Il riconoscimento nearest to the pin è stato assegnato a Carlo Tavella e a Maria Paola Milan sulla buca 11.

Nei giorni scorsi inoltre sono stati devoluti in beneficenza i proventi della Sem Cup 2022, la manifestazione golfistica organizzata da Marco Semino. I fondi sono stati consegnati all’asilo delle Suore Carmelitane e Teresiane di Carpeneto, alla Flying Angels Foundation di Genova e al centro Mater Dei di Tortona dove sono ospitati alcuni bambini ucraini. Presenti anche il direttore del Golf Colline del Gavi Flavio Siccardi e del Golf Villa Carolina Amedeo Daglio.