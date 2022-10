Il Seicento, l'epoca del possibile: ne parla Osvaldo Semino

NOVI LIGURE — Fino a che punto il Seicento, l'età dei "Promessi Sposi" e dei "Tre Moschettieri", è stata «epoca sudicia e sfarzosa», come la definì Alessandro Manzoni? Questa e altre domande saranno al centro della conversazione organizzata per questa sera, giovedì 13 ottobre alle 21.00, presso la Casa del Giovane di Novi Ligure, in via Gagliuffi.

Protagonista Osvaldo Semino, autore del romanzo "L'uomo delle Fiere di Cambio" (edito da Puntoacapo Editrice). Il libro, che sta riscuotendo un meritato successo, resterà sullo sfondo della conversazione, che toccherà molteplici aspetti di quello che, per la via dei cambiamenti avvenuti e per le numerose opportunità concretizzatesi, potrebbe essere davvero definito "il Secolo del Possibile".