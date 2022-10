Un weekend all'insegna dei sapori autunnali con funghi e castagne

NOVI LIGURE — Tanti appuntamenti in questo fine settimana con uno dei prodotti autunnali per eccellenza: le castagne. Partiamo da Novi Ligure, dove domenica si terrà la tradizionale castagnata del quartiere G3. Alle 9.30 verrà celebrata la messa. Dalle 15.00 si potranno gustare le caldarroste. La giornata proseguirà con il mercatino degli hobbisti, giostre e gonfiabili e il battesimo della sella. Inoltre il campo sportivo Comollo resterà aperto per tutta la durata della manifestazione con giochi sportivi e attività di avvicinamento alla pratica del rugby per bambini e ragazzi in età scolare.

Sempre domenica, a Cabella Ligure, è in programma la Festa d’Autunno. Dalle 10.00 gli spazi di piazza della Vittoria si riempiranno di produttori in particolare della val Borbera, e artigiani che mostreranno i loro lavori. Il pranzo sarà a base di polenta condita con una ricca offerta di sughi e a partire dalle 15.00 inizierà la vendita delle caldarroste. Per i bambini due laboratori interessanti: al mattino di tessitura artigianale (info 346 5057552) e al pomeriggio di disegno (info 345 4161561). Per mettersi alla prova si potranno cercare i punti “Imparo a…”, dove artigiani e artisti saranno a disposizione per insegnare la loro tecnica: impagliare le sedie, creare cestini con i vimini, comporre un erbolario con fiori e piante secche, lavorare con l’uncinetto, dipingere secondo lo stile Sumi-e. L’associazione Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia inoltre introdurrà alla fotografia amatoriale.

A Carrosio domenica 16 ottobre arriva la “Frittellata d’autunno”. Presso l’area dell’ex asilo, dalle 12.30, saranno serviti salamini e wurstel alla piastra. Dalle 14.30 arriveranno anche frittelle, vin brulè, carri allegorici e la musica di dj Alex. Organizza la proloco di Carrosio.

Domani a Cantalupo Ligure appuntamento con l’“Oktober Borber Fest”, una serata all’insegna della birra artigianale, dello street food a chilometri zero e della musica di dj Fabry Banchero. Organizza la proloco di Cantalupo Ligure in collaborazione con le aziende agroalimentari della zona. La festa aprirà le porte alle 18.30 presso il palazzetto dello sport.