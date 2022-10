La Bollente fa il bis, Euromac Mix espugna Torino

GENOVA - Tre su tre. E non è poker perché Arredo Frigo Valnegri, in B1 femminile, rinvia il suo esordio casalingo con Igor Volley al 21 gennaio 2023, su richiesta delle novaresi che hanno atlete impegnate nelle selezioni giovanili. Ma nei campionati nazionali la provincia fa en plein.

In B maschile La Bollente Negrini Acqui è 'abbonata' al 3/1, anche in casa del Cus Genova (11/25, 20/25, 25/22, 14/25) e si conferma al comando del girone A. . "Partita tirata, contro una avversaria che ha giocato al massimo delle sue possibilità. Abbiamo trovato continuità e messo aggressività fin dai primi colpi - sottolinea il ds Stefano Negrini - senza commettere errori". In scioltezza il primo set, più lottato il secondo, perché Genova schiera il palleggio titolare, ma comunque chiuso con autorità. Nel terzo la gara si riapre. I termali provano a definire in fretta il punteggio a loro favore, avanti 16/11, ma alcuni sbagli in battuta e attacchi non perfetti permettono al sestetto di casa prima di annullare il gap e poi di rientrare in gioco vincendo 25/22.

Anche il quarto inizia con il freno tirato, ma Acqui è di nuovo in controllo sul 10/10. E' il momento di accelerare, sfruttando le potenziali del suo roster. Sul 18/14 per gli ospiti va in battuta Matteo Scarrone: sette servizi, con cinque ace, per mandare in archivio la prima trasferta, 25/14. "Oltre alla vittoria, che conta, i dati positivi ottima l'aggressività fin da subito e la capacità di riprendere il quarto set, con una bella prova di carattere".

Alessandria domina, Novi raddoppia In C Zs Ch Valenza si ferma al primo set, oggi tocca a Cantine Rasore Ovada

Novi, il quinto è decisivo

Anche Novi è squadra di grande personalità, nonostante una età media bassa. Sul campo di Mercatò Alba i ragazzi di Enrico Dogliero sono sotto 2/0, primo set in equilibrio, perso 25/22, il secondo con troppe concessioni e meno lucidità, 25/16.

La svolta nel terzo: Alba può chiudere e, invece, Novi irrompe con decisione nella sfida e strappa di grinta il parziale, 30/32. E' una carica di entusiasmo per pareggiare, 22/25, e poi dominare il quinto, 8/15, altri due punti conquistati per stare nella parte alta.

Casale mette la firma

I segnali positivi che coach Giorgio Gombi aveva potuto cogliere contro Lasalliano, quando la sua Euromac Mix Casale aveva ceduto solo al tiebreak, sono confermati a Torino, secondo atto della B2 femminile, in casa del Cus Collegno: per Gatti e compagne tre punti pesanti, per classifica e convinzione.

Una sfida in equilibrio nei primi due set, il sestetto monferrino parte deciso, 17/25, il Cus pareggia 25/22. Nel terzo e nel quarto sono sempre le ospiti a mettere a terra i colpi decisivi, 20/25 21/25.