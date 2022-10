Mezza Maratona, edizione record per i 50 anni dell'Atletica Novese

NOVI LIGURE — Grande successo per la Mezza Maratona d’Autunno che si è svolta ieri a Novi Ligure, ultimo impegno della stagione per l’Atletica Novese ed evento clou di questo 2022 dedicato a festeggiare i cinquant'anni di attività del sodalizio sportivo. I 306 iscritti della “Mezza” e i 180 del Trofeo Birra di Pasturana hanno permesso di mandare in scena due gare con una caratura tecnica molto apprezzabile.

Sulla lunghezza dei 21 chilometri, la prova maschile ha visto il successo di Federico Maione (1h09’28’’) che ha così raddoppiato l’affermazione ottenuta nel 2021. Seconda posizione per Flavio Ponzina (Brancaleone) e terzo per Ennio Frassetti (Sport Project Vco). La gara femminile è vissuta sull’assolo di Valeria Straneo (Azalai): per lei tempo finale di 1h15’36’’ e nona posizione assoluta. Per Valeria è stato il secondo successo nella Mezza di Novi dopo quello del 2016 e il tempo finale non è distante da quello ottenuto sei anni orsono, segno di una prova di indubbio valore. Seconda posizione per Roberta Scabini (Running Oltrepo) che ha preceduto Gaia Gagliardi (Brancaleone) all’esordio sulla distanza.

Le classifiche di categoria hanno fatto registrare i successi di Bartolomeo Bacigalupo (Maratoneti Genovesi), Marco Gavioli (Acquirunners), Pierpaolo Musso (Vittorio Alfieri), Enrico Rampa (Cambiaso Risso), Salvatore Palumbo (Podistica Castagnitese), Diego Picollo (Azalai), Giuseppe Bollini (Circuito Running), Mattia Bertocchi (Dk Runners), Michele Gorrasi (Vitt. Alfieri), Silvia Pasquale (Ortica Team Milano), Claudia Leoncini (Marat. Genovesi), Bianca Iuga (Novese), Debora Ferro (Vitt. Alfieri), Paola Frezza (Città di Genova), Ornella Ghiara (Peralto), Nicoletta Rossetti (Castiglione Ossola), Silvia Bolognesi (Cambiaso).

Capitolo a parte per il premio speciale che voleva ricordare i cinquant’anni di Atletica Novese: la classifica è stata composta tenendo conto delle posizioni ottenute dai migliori 4 atleti maschi e dalla miglior classificata di ogni squadra per la graduatoria femminile. Il calcolo ha evidenziato Atletica Novese come miglior team (Livio Denegri, Valerio Ottoboni, Diego Scabbio, Hicham Dhimi e Cati Bianca Iuga, i protagonisti) davanti a Vittorio Alfieri e Brancaleone e con altre 14 squadre che hanno saputo comunque classificare 5 atleti al traguardo.

Trofeo Birra Pasturana

Ieri si è tenuto anche il Trofeo Birra di Pasturana, sulla distanza degli 8 chilometri. Atletica Alessandria ha fatto doppietta con Luciano Spettoli (25’36”) e Andrea Mandrino; terzo posto per Marco Parodi (Maratoneti Genovesi). Primo classificato per l’Atletica Novese Enrico Gabriele Ponta (settimo assoluto con 28’07”). Al femminile Azalai ha fatto valere la qualità di Elehanna Silvani che si è imposta (32’30”) davanti a Silvia Malagoli (Gp Garlaschese) e a Paola Zani (Running Oltrepo). Le classifiche di categoria hanno premiato Marita Cairo, Roberto Cella, Susanna Scaramucci, Salvatore Campagnoli e Antonino Campolo.