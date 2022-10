Donne e Monferrato, con Cinzia Montagna il lato rosa della storia

NOVI LIGURE — Nuovo appuntamento questa sera alla Casa del Giovane di Novi Ligure (via Gagliuffi), alle 21.00. Con Cinzia Montagna e Angelo Soave si cercherà di dare una risposta alla domanda: ma Novi, è Ligure o è Monferrato? La risposta non è scontata come sembrerebbe.

Cinzia Montagna è giornalista enogastronomica, scrittrice e autrice televisiva. Angelo Soave è vicepresidente del circolo culturale “I Marchesi del Monferrato”. Come nelle altre occasioni, ci sarà un libro “sullo sfondo”, che poi diventerà il punto di partenza per affrontare gli altri temi della serata: si tratta di "Donne fuori dalla storia - Voci di un Monferrato da scoprire", scritto da Montagna.

Innanzitutto, si parlerà di come la tutta la nostra storia, contrariamente a quanto si possa pensare, abbia avuto numerose protagoniste femminili. Protagoniste che la storiografia ha messo da parte, relegandole in una zona d’ombra dalla quale sono in tempi recenti sono state tolte, come le donne raccontate da Cinzia Montagna nel suo volume.

In seguito, si parlerà del Monferrato sotto tre punti di vista. Quello storico, ricordando l’opera di studio e divulgazione operata dal Circolo Culturale a cui Roberto Maestri, scomparso pochi anni fa, ha dedicato tempo ed energie. Quello geografico, che identifica un territorio ben più ampio di quello casalese e delle sue immediate vicinanza. Perché, storicamente, “monferrine” furono città che si estendevano in ampie aree dell’attuale Piemonte, da Torino a Novi. Infine, quello legato alla promozione turistica e alla valorizzazione territoriale, per la quale il Monferrato, assieme a Langhe e Roero, rappresenta un autentico successo.