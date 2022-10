Marta Bolpagni, al Ciampini incontro con l'ingegnere del futuro

NOVI LIGURE — Torna all’istituto Ciampini Boccardo di Novi Ligure il progetto “Spazio alla conoscenza”, la rassegna dedicata al mondo dell’astronomia, dell’astronautica e della fisica astronomica, che quest’anno espanderà ancora i temi trattati per ricomprendere anche le scienze della terra.

Le conferenze hanno preso il via lo scorso giovedì con il presidente della Società Geologica Italiana, Sandro Conticelli. Domani pomeriggio invece sarà la volta di Marzia Bolpagni, docente all’università di Londra, che si occuperà di ingegneria e digitalizzazione. In particolare, spiegherà ai ragazzi quali mezzi l’informatica offre per migliorare la progettazione e la manutenzione degli edifici dove viviamo, studiamo e trascorriamo il nostro tempo.

Marzia Bolpagni, 34 anni, nel 2021, è stata nominata giovane ingegnere dell’anno dalla Royal Academy of Engineering, professionista emergente dell’anno dall’Associazione di consulenza e ingegneria inglese (Ace). Inspiring Fifty l’ha inclusa tra le 50 donne più influenti nella tecnologia nel Regno Unito e si è aggiudicata anche il premio di Woman of the Future.

Come al solito, sarà possibile assistere alla conferenza in diretta streaming, dal canale YouTube dell’istituto Ciampini Boccardo, a partire dalle 14.30.

Giovedì prossimo, 27 ottobre, “Spazio alla conoscenza” sarà in trasferta a Tagliolo Monferrato: al castello gli studenti dell’istituto Ciampini Boccardo incontreranno l’astronauta Paolo Nespoli e la divulgatrice scientifica Paola Catapano, che risponderanno alle domande e alle curiosità dei ragazzi.