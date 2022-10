Mostre, giochi, castagnate e musica: gli appuntamenti del weekend

Oggi in piazza Dellepiane a Novi Ligure, a partire dalle 15.30, l’Associazione Nazionale Carabinieri e la piscina Aquarium di Novi proporranno “Carabiniere per un giorno”, un evento dedicato a tutta la cittadinanza e in particolare alle persone con disabilità presenti sul territorio novese.

“Cabella si mette in gioco”: oggi, a partire dalle 14.00, sarà inaugurato il parco giochi diffuso realizzato in paese dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Roba da Streije. Il progetto, che è stato finanziato dalla Regione Piemonte, comprende una scacchiera gigante in piazza e un percorso di giochi all’aperto per le vie di Cabella Ligure.

Oggi dalle 15.00 alle 18.00 apertura dell'area museale del municipio di Serravalle Scrivia. Le visite guidate saranno dedicate alla figura di Gianfrancesco Capurro, canonico novese e studioso di Libarna la cui collezione di reperti è esposta proprio in municipio.

“Riverberi di luce” è il titolo della nuova mostra di Roberto Bonafè, organizzata nel castello di Pozzolo Formigaro in collaborazione con l’associazione culturale La Frascheta. L’esposizione sarà inaugurata oggi alle 17.00, e proseguirà fino al 6 novembre.

Stasera a Fresonara concerto in ricordo di don Angelo Fasciolo, presso la chiesa di Santa Maria. Il concerto inizierà alle 21.00. La direzione artistica è affidata a Carlo Fortunato. Si esibiranno il soprano Irene Cerboncini e il maestro Massimo De Stefano, con la partecipazione degli allievi del corso di canto organizzato dall'associazione Acse Musica.

Parodi Ligure, San Cristoforo, Tassarolo e Capriata d’Orba. È da questi quattro Comuni che inizia l’avventura degli Oltregiogo Days, iniziativa organizzata dall’associazione Oltregiogo e che si svolgerà oggi e domani. Un intero weekend per scoprire le bellezze “di casa nostra”, che spesso non conosciamo o che, per una ragione o per l’altra, sottovalutiamo.

Appuntamento con la castagnata domenica 23 ottobre a Vignole Borbera. Dalle 12.00 sarà possibile assaggiare polenta e gnocco fritto, dalle 14.00 invece caldarroste, frittellone e vin brulè. Organizza la Proloco.

La Proloco di Cassano Spinola e il circolo Casau organizzano a Villa Barona (via Sobrero 36) la castagnata d’autunno. Domenica 23 ottobre a partire dalle 15.00 ci saranno castagne, vin brulè, bancarelle di prodotti tipici locali e di artigianato.

Domenica alle 17.00 presso la sala “La Società” a Francavilla Bisio si svolgerà l’incontro “Marilyn – Mito e mistero di una diva immortale” con narrazione a cura di Cristina Antoni. Vantando, tra gli sponsor, anche il centro studi di cultura americana dedicato a John F. Kennedy, l’incontro è collegato alla Giornata della cultura americana (da poco organizzata proprio a Francavilla) e sarà dedicato all’indimenticabile Marilyn Monroe, al secolo Norma Jeane Mortenson Baker.