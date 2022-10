La Bollente, passo da grande

ALBISOLA - Due su due in trasferta, tre su tre in casa: La Bollente Negrini Acqui ha già il passo da grande in serie B, quello che serve per arrivare al traguardo finale del club termale, il salto in A3.

Ad Albisola una gara a senso unico per i termali. Nel primo set c'è equilibrio fino al 10/8. Poi va in battuta Sfondrini, break di 10 punti, con due ace, una buona difesa e grande 'cattiveria' sotto rete, ed è 25/15.

Ovada sorride al tiebreak. Novi, doppietta in D In C femminile oggi tocca ad Alessandria, per tenere il passo di Lilliput

Anche il secondo parziale è èunto a punto fino al 12/12, poi tocca a Cester scavare il solco, tre attacchi vincenti e ace su servizio al salto per chiudere agevolmente 25/16. Partita in controllo dei termali, la ricezione funziona bene ed è 25/19, prima gara senza concedere set agli avversari. Coach Rizzo tiene a riposo Martino, Scarrone, Perassolo e D'Onofrio, il roster profondo è una arma in più.

Novi in campo oggi alle 17, al PalaBarbagelata: la squadra di Dogliero cerca la terza vittoria per restare agganciata al gruppo di testa, contro Nuova Pallavolo San Giovanni La Spezia, ancora a quota 0.

Acqui, stop al quinto

La prima al Mombarone non porta la vittoria ad Arredo Frigo Valnegri Acqui in B1 femminile. Non basta uina grande rimonta contro Valdarinsieme, che vince i primi due set, 23/25, 22/25. Al tiebreak le toscane ritrovano freddezza, lucidità e i punti per chiudere 15/9 la frazione decisiva e aggiungere un +2 a una classifica già soddisfacente.

Le termali, che hanno una partita in meno, cancellano lo 0, giocando molto bene il terzo e quarto set, con un doppio 25/18: manca ancora uno scatto nella crescita, come sottolinea coach Ivano Marenco, "per reggere i momenti di tensione all'interno del match. Prima ancora che di gioco, ci sono meccanismi mentali da perfezionare. Su questo dobbiamo lavorare da domani, in palestra: in questa partita siamo riusciti a colmare anche gap importanti, ma abbiamo commesso ancora errori che ci hanno negato la vittoria.

Casale, tabù 'Leardi'?

'Leardi' ancora stregata, in B2 femminile, per Euromac Mix Caasale. Dopo il succeso esterno di sette giorni fa, le ragazze di Gombi hanno una partenza lanciata, 26/24, 25/17, contro Egea l'Alba, ma non riescono a mettere al sicuro il risultato. Le avversarie, già efficaci nel primo set, rientrano bene nel match, 22/25, Casale subisce nel quarto 15/25, e non basta il testa a testa nel quinto, che le ospiti chiudono 15/13 a loro favore. Con non poche recriminazioni, perché i tre punti avrebbero proiettato le monferrine in zona podio nel girone A.