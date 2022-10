Ovada sorride al tiebreak. Novi, doppietta in D

OVADA - Il tiebreak toglie, il tiebtreak dà. Per la Pallavolo Ovada il quinto set ha il sorriso dei maschi, targati Menego Immobiliare, che conquistano la prima vittoria. E il rammarico di Cantine Rasore, che dopo i primi due set sembrava avviata al bottino pieno e, invece, di punti ne aggiunge solo uno.

In C femminile le ovadesi ospitano Ve.La Volley Venaria: vincono i primi due parziali, 25/19, 25/20, nel terzo la gara cambia, le ospiti accorciano, 17/25, pareggiano, 21/25 e poi si aggiudicano la frazione decisiva, anche nettamente, 7/15.

Classifica, invece, ancora bloccata al punto conquistato nel turno d'esordio per Zs Ch Valenza: a Verbania Vox Rosaltiora scatta subito in avanti, 25/15 25/18, le ragazze di Valentini provano a riaprire i giochi, 23/25, ma nel quarto le padrone di casa chiudono i conti, 25/15.

La Bollente, passo da grande Nel femminile tiebreak fatali per Arredo Frigo Acqui ed Euromac Mix Casale. In B maschile Novi in campo oggi alle 17

Oggi in campo Alessandria Volley: ancora al PalaCima, alle 18.30, contro Piossasco, solo un punto sotto: per le ragazze di Ruscigni l'obbligo di tenere il passo di Lilliput, che comanda a punteggio pieno.

Il primo acuto

In C maschile la prima vittoria di Menego Immobiliare arriva al quinto, davanti al pubblico del Geirino: punteggio in altalena con Altiora Camping Isolino, primo set lottato che gli ovadesi risolvono ai vantaggi 32/30, ma gli ospiti impattano, 21/25, Ovada di nuoco avanti, 25/15, e ancora ripresa, 22/25. Il tiebtreak è interminabile ed emozionante, 17/15 per il sestetto di Suglia, che festeggia.

Stop per Cetip Makhymo Acqui: Volley Novara si prende il match, 25/16, 25/19, 20/25, 25/19.

Dominio novese

Le due formazioni novesi della D avanzano a braccetto. Nel girone A maschile secondo posto grazie al 3/1 su Maxemy, subito vantaggio, 25/16, gli avversari rispondono, 20/25, ma i padroni di casa sono in controllo, 25/19 25/19.

Stessa posizione nel torneo femminile, sempre a un punto dalla vetta, grazie al successo esterno, a Torino, nello scontro diretto con Pagliano&Passerin: 3/1, alle torinesi il primo parziale, 25/23, Pirates Novi Gavi pareggia subito, 15/25, lotta nel terzo, ma lo chiude 23/25 e poi conquista i tre punti 18/25.

Secondo stop 'casalingo' per DueA, in campo ad Acqui: primo set da dimenticare contro Involley Piemonte, 5/25, qualche progresso nel secondo, 16/25, grande rimonta nel terzo, vinto ai vantaggi, 29/27, ma nel quarto le alessandrine - acquesi non riescono a portare il confronto al tiebtreak, 21/25