Novi, il romanticismo in musica di Caruso e l'arte di Noli

NOVI LIGURE — Torna la grande musica a Novi Ligure: domenica 30 ottobre, all’oratorio della Maddalena, si terrà infatti il recital pianistico di Antonio Caruso, che sarà anticipato dall’inaugurazione della mostra dell’artista novese Gianni Noli. La doppia manifestazione è organizzata dalle associazioni Novi Musica e Cultura (che vanta la direzione artistica del maestro Maurizio Billi) e Karkadè, e ci sarà anche una performance di ballo del Centro Danza Borello.

L’inaugurazione della mostra di Gianni Noli è in programma alle 17.15 presso la quadreria della Maddalena, in via Abba, mentre alle 18.00 prenderà il via il concerto negli adiacenti locali dell’oratorio. L’ingresso alla manifestazione è gratuito (prenotazione obbligatoria per il concerto al numero 3805827986). La mostra sarà visitabile fino al 6 novembre, dalle 16.00 alle 18.00.

Il recital pianistico

Antonio Caruso, giovane e talentuoso pianista campano, accompagnerà gli ascoltatori in un suggestivo viaggio nella musica di Chopin, Čajkovskij e Rachmaninov. Il programma propone un percorso che parte dal primo romanticismo di Fryderyk Chopin per approdare al tardo-romanticismo di Cajkovskij e Rachmaninov. Si potranno ascoltare alcuni capolavori del repertorio pianistico come la Prima e la Quarta Ballata di Chopin, una selezione delle Stagioni di Cajkovskij e alcuni popolari brani di Rachmaninov come il Preludio op. 23 n. 4 e il Primo Momento Musicale.

La mostra di Gianni Noli

La mostra dello scultore Gianni Noli, dal titolo “Aria e pensiero”, prende corpo dalle ricerche sul simbolismo archetipico dei quattro elementi realizzate da Carl Gustav Jung, padre della Psicologia Analitica, esposte nel saggio “Tipi psicologici” del 1921, relative ai quattro elementi zodiacali: l’intuizione corrisponde al Fuoco, la sensazione alla Terra, il pensiero all’Aria, il sentimento all’Acqua. Il pensiero è l'attività della mente, un processo che si esplica nella formazione delle idee, dei concetti, della coscienza, dell’immaginazione, dei desideri, della critica, del giudizio, e di ogni raffigurazione del mondo. Da questo assunto prende corpo l'idea della mostra che si articolerà in 14 opere, a rappresentarne altrettante declinazioni.



Gianni Noli