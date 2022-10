Cosplay, da Vignole Borbera arriva il gruppo di Spiderman e Raven

VIGNOLE BORBERA — Anche nel novese sono sempre più numerosi i gruppi di Cosplay, un termine inglese – nato dall’unione delle parole “costume” e “play” – che sta a significare l’identificazione nel proprio personaggio favorito, che sia un eroe degli “anime” (cartoni animati), dei “manga” (fumetti) o dei videogiochi, indossando un costume, normalmente auto-prodotto in casa. Questa tendenza, originaria del Giappone, si è presto diffusa in tutto il mondo occidentale e oggi le manifestazione di Cosplay sono eventi che richiamano migliaia di giovani (l’ultima edizione di Alecomics, ad Alessandria, ha chiuso con 22 mila presenze).

Da poco meno di un anno nel novese è attivo un gruppo formato da cinque ragazzi che abitano nella zona di Vignole Borbera. I loro personaggi principali sono Spiderman, nei cui panni c’è Mirko Mirabelli alias Xander Lee, uno dei più noti cosplayer italiani, e Raven, una delle eroine create dalla matita di Marv Wolfman e George Pérez per l’editore Dc Comics.

Raven è interpretata da Jessy Ottaviani, 32enne di Vignole. «Ho iniziato a fare Cosplay perché sono stata ispirata dai vari personaggi visti andando alle fiere. Il nostro è un gruppo di amici, che si è unito alcuni mesi fa. Ogni tanto ci capita anche di fare animazione alle feste di compleanno per i bambini. Ma anche per gli adulti appassionati di fumetti e serie tv».

I personaggi interpretati da Jessy sono davvero tanti e di tutti i tipi: «Spider silk, Venom Gwen, Corvina dei Teen Titans, Catwoman, Mercoledì Addams, la Regina di cuori di “Alice nel paese delle meraviglie”, X23 degli X-Men e anche un classico elfo», spiega.

Per ora si tratta solo di un hobby, anche se non è escluso che un domani possa trasformarsi in un vero e proprio lavoro, anche se part time: «Siamo uno dei gruppi principali della provincia di Alessandria e talvolta veniamo richiesti per fare intrattenere il pubblico in feste ed eventi».