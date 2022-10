Halloween, un weekend lungo con tante feste "da paura"

Sono tante le feste di Halloween organizzate nel novese da oggi a lunedì 31 ottobre. Si parte da Pasturana, dove oggi la biblioteca Arecco organizza letture a tema Halloween. Appuntamento dalle 10.00 alle 11.30: invitati i bambini dai 3 ai 10 anni. Info 338 3842579.

A Serravalle Scrivia, domani, “Bocconi di Paura. Sarete ammessi alla Scuola del Male?”: cena gotica presso il Circolo Arci “La Storia” alle 20.00. Posti limitati. Prenotazioni al numero 379 2133332 (Luigi). Lunedì 31 ottobre, dalle 15.00 alle 18.00 in biblioteca, spazio a “La Danza delle Streghe”, escape room per famiglie. Gli appuntamenti rientrano nella rassegna “Gotico d’Autunno”.

Anche ad Arquata Scrivia il Comune, in collaborazione con la Soms, organizza un doppio appuntamento “da paura”. Domani il pomeriggio sarà animato dagli Artemista all'insegna del divertimento per tutti, grandi e piccini, a partire dalle ore 15.30 presso la Sala Soms in Piazza Vittorio Veneto. «Aspettiamo tutti, grandi e piccini, da 0 a 99 anni!» è l’invito dell’amministrazione comunale e della Soms arquatese. Il giorno successivo, lunedì 31, alle ore 16.30 nella biblioteca comunale, sita in piazza Bertelli 19, si terrà un laboratorio per bambini con tante letture “brividose” e attività manuali a tema.

Domenica 30 ottobre, dalle 15.30 alle 18.30 al palazzetto di Vignole Borbera, la Polisportiva Vignolese organizza “Happy Halloween”, sfilata in maschera con premi ai primi tre. Dai 4 anni in su. Animazione, balli di gruppo, truccabimbi a tema. Ingresso 10 euro comprensivo di tessera soci. Obbligatoria la prenotazione e pagamento anticipato (ci si può recare al palazzetto oggi, giovedì, dalle 16.30 alle 18.30). Possibilità per i genitori di fare una lezione di yoga. Per informazioni, contattare Ginevra al 393 0932987.

Sempre domenica, nel cortile del castello di Pozzolo Formigaro, dalle 15.00 alle 19.00, festa "mostruosa" per i più piccoli, con maschere, cibo e tanto divertimento. (In caso di maltempo la festa sarà nel teatrino dell'ex asilo Raggio).

Il circolo La Fratellanza di Basaluzzo aspetta grandi e piccini lunedì 31 ottobre alla festa in maschera presso i suoi locali. Ci saranno giochi e caramelle per tutti, e per i bimbi in omaggio il kit “dolcetto o scherzetto” con gadget. Ingresso 5 euro.

Halloween party in piazza Don Orione a Fresonara. Prenderà il via alle 19 di domenica 30 ottobre e terminerà alle 2 di lunedì. Cena degustazione di carne e pesce con farinata e caldarroste. Per completare la serata musicale del Dj set Mpm, bancarelle di souvenir mostruosi e misteriose cartomanti. Organizza la Pro loco in collaborazione con il Caffè Teatro.