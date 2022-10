Lo Scrivia "in bianco", le immagini del torrente inquinato

SERRAVALLE SCRIVIA — Lo Scrivia "in bianco" dopo l'incidente di ieri sera, che ha provocato lo sversamento di vernice nel torrente, nelle immagini dell'Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. I tecnici stanno proseguendo il monitoraggio del torrente Scrivia.

«Percorrendo l'asta del torrente Scrivia dal punto dell'incidente a valle in direzione Cassano-Novi, è evidente la dispersione del prodotto sversato che ha conferito all'acqua una colorazione biancastra – fanno sapere dell'Arpa – Al momento non sono state segnalate morie di pesci nel tratto di torrente interessato dalla presenza del prodotto. Sono stati prelevati campioni di acqua in zona Bettole di Pozzolo Formigaro, in prossimità della presa dell'acquedotto di Novi Ligure, che saranno sottoposti alle analisi di laboratorio».