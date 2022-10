La Bollente, brutto ko. Novi cade ancora

ACQUI - La giornata da dimenticare per le squadre della provincia. Un solo punto in quattro gare, nei gironi di serie B, lo conquista Euromac Mix Casale, sul campo del Fenera Chieri.

In B maschile clamoroso ko casalingo per la capolista La Bollente Negrini Acqui, che sbanda, male, nel testacoda con Sant'Anna Tomcar. "Abbiamo giocato come peggio non avremmo potuto fare - sottolinea il ds Stefano Negrini - contro una formazione giovane, che ha sbagliato nulla e si è, giustamente, galvanizzata vedendoci in difficoltà". Ai torinesi i primi due set, con un doppio 20/25. I termali sembrano tornare in gioco accorciando nel terzo, 25/20, ma non c'è l'efficacia e la lucidità di altre partite e Sant'Anna evita il tiebreak, 22/25. "Se sconfitta doveva essere, meglio ora. Che sia la scossa per tornare a giocare come sappiamo, e con i piedi per terra".

Secondo stop pesante per Novi Pallavolo in casa di Parella Torino: una gara che 'gira' attorno al primo set, chiuso ai vantaggi dai torinesi, 28/26. La squadra di Dogliero accusa il colpo, perde nettamente il secondo, 25/15, e la reazione nel terzo non basta, 25/20.

Resa alla capolista

Bastano tre set a Nottolini Toscanagarden Capannori per confermarsi al comando del girone A della B1 femminile, a spese di Arredo Frigo Valnegri Acqui, che non si muove da quota 1. Troppi errori, soprattutto in ricezione, 12 ace subiti, e poca grinta nei momenti cruciali pesano su un 3/0 per le toscane mai davvero impensierite dalla squadra di Ivano Marenco. Che non riesce ad entrare nel gioco nel primo set, perso, 25/15 e la partita è tutta in salita, anche se qualche sprazzo di reazione c'è, nel secondo e nel terzo, 25/23 25/21. "La nostra peggior prestazione in questo avvio di stagione - insiste Marenco - contro la migliore delle avversarie finora affrontate. Ci è mancata un po' di fiducia, anche per superare le difficoltà tecniche".

Alessandria corsara. Ovada, doppio acuto nei derby In C femminile la squadra di Ruscigni passa a Santhià. A Cantine Rasore il derby a Valenza

In B2 femminile, nel duello per avvicinare la zona alta della classifica, la spunta Fenera Chieri: ancora una volta il quinto set è fatale ad Euromac Mix Casale, che lotta per spostare il risultato dalla sua parte, ma cede 16/14 al tiebreak.