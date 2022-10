Un aiuto pastorale in parrocchia: arriva don Petrica Butnariu

SERRAVALLE SCRIVIA — Il vescovo Guido Marini ha nominato don Petrica-Iosif Butnariu aiuto pastorale in diverse parrocchie della comunità di Serravalle Scrivia.

Don Petrica (Pietro) sarà aiuto nelle parrocchie dei Santi Martino e Stefano in Serravalle Scrivia, di San Giorgio in Stazzano, di San Lorenzo in Vignole Borbera, di Sant’Agostino in Vargo, di N. S. Assunta in Grondona, di Sant’Andrea in Sasso e di San Colombano in Variana. Le parrocchie sono amministrate da don Francesco Larocca, parroco “in solido” con don Luca Gatti. Don Nicola Ferretti è stato invece destinato a Sale.

L’incarico di don Butnariu, nato 44 anni fa a Piatra Neamt in Romania, sacerdote “Fidei Donum” della diocesi di Iasi, decorre dallo scorso 1° ottobre.