Luminarie natalizie, quattro Comuni si uniscono per risparmiare

ARQUATA SCRIVIA — Il costo dell’energia aumenta? Quattro Comuni – due piemontesi e due liguri – si sono messi insieme per risparmiare sull’elettricità ma non rinunciare alle luminarie natalizie. Si tratta di Arquata, Serravalle, Isola del Cantone e Ronco, che hanno scelto insieme l’illuminazione, rigorosamente a basso consumo, e hanno predisposto l’accensione a orari stabiliti, tenendo spente le luci durante i periodi meno significativi e nelle ore notturne: un “filo luminoso” che idealmente unisce quattro borghi della valle Scrivia, nel segno dell’ambiente e della tradizione.

La scelta più scontata sarebbe stata non fare le luminarie, «ma si è intrapresa la strada più difficile, ritenendo necessario dare un segnale di positività, specialmente in questi brutti momenti che si stanno attraversando – spiegano dai Comuni – E poi vanno considerate le nostre attività economiche che hanno estremamente bisogno e per questo si stanno anche predisponendo eventi a tema».

Il Comune di Serravalle Scrivia ha sposato questo progetto, consapevole che in questo momento di crisi è doveroso attivare iniziative di riduzione dei consumi e di risparmio energetico, «ma anche convinto che il Natale sia la festa più magica dell’anno e che sia importante preservare un po’ del suo fascino, a favore soprattutto dei più piccoli e delle attività commerciali, che stanno facendo grandi sacrifici». Per questo motivo ha deciso di accendere le luminarie in occasione della ricorrenza di San Martino e della tradizionale fiera che si terrà il 13 novembre lungo le vie del centro, per poi spegnerle e riaccenderle a partire dal’8 dicembre per fare da cornice agli eventi natalizi.

Ad Arquata Scrivia le luminarie saranno inaugurate domenica 27 novembre, in occasione dell’evento “AccendiAmo il Natale” che prevede un mercatino in piazza Bertelli e attività per bambini. Seguirà il 3 dicembre alle 21.00 il concerto di Natale della banda musicale in ricordo del maestro Moroni. Inoltre sarà visitabile la mostra di presepi alla Casa Gotica curata dall’associazione Arquator.

Il “filo luminoso” continuerà poi a unire i Comuni con altri appuntamenti festosi, ad esempio a Ronco Scrivia per l’atteso mercatino di Villavecchia (5 dicembre), e a Isola del Cantone per il mercatino dell’11 dicembre.