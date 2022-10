Novi e Pozzolo, da stasera acqua a singhiozzo (ma è potabile)

NOVI LIGURE — Acqua a singhiozzo da stasera a Novi Ligure e a Pozzolo Formigaro. Per preservare i pozzi dallo sversamento di vernice nello Scrivia, infatti, Gestione Acqua ha chiuso le prese che alimentano l’acquedotto. Ora però le riserve idriche sono agli sgoccioli e per ricostituirle sarà interrotta la fornitura per alcune ore.

La fornitura idrica a Novi e Pozzolo sarà interrotta dalle 22.00 di stasera, lunedì 31 ottobre, alle 7.00 di domani mattina, martedì 1° novembre. Domani sarà interrotta anche dalle 9.30 alle 11.30. Alle 14.30 potrebbe verificarsi una nuova interruzione, ancora da quantificare. Saranno possibili fenomeni di abbassamento di pressione con torbidità alla ripresa del servizio. Verranno resi disponibili alla distribuzione dei sacchetti di acqua potabile.

Comunque, «a seguito delle analisi ad ora disponibili si attesta un netto miglioramento delle condizioni del torrente Scrivia» e «l’acqua erogata risulta con piene caratteristiche di potabilità», anche se «a scopo cautelativo è stato deciso di non aprire ancora gli emungimenti dal canale alimentante i pozzi di Bettole», fa sapere Gestione Acqua.