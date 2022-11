Pozzolo, Federico Negri è tornato a casa

Federico Negri è finalmente a casa. Lo rende noto l'avvocato Claudio Falleti dello Studio Legale Internazionale Falleti & Partners, che da luglio scorso ha assistito processualmente insieme allo studio Indiano TItus la vicenda del 28enne di Pozzolo Formigaro arrestato in India per essersi introdotto nel Paese - secondo l'accusa - privo del necessario visto.

Inizialmente la Procura aveva contestato il reato più grave previsto dal codice penale indiano (dai due agli otto anni di carcere), ma dopo un'intensa attività condotta dai legali e numerose udienze lo stesso reato veniva derubricato nella sua formulazione più lieve e il 17 ottobre, dopo un patteggiamento, i tre mesi di detenzione già sofferti sono stati ritenuti congrui e sufficienti alla condotta incolpevole tenuta dal ragazzo.

In realtà Federico aveva avuto difficoltà a rinnovare il visto a causa della pandemia e delle successive restrizioni poste a carico dei cittadini europei nel periodo del Covid ed era stato fermato dalle autorità indiane proprio quanto si stava recando all'Ambasciata Italiana a New Delhi per regolarizzare la propria posizione e fare ritorno a casa, un rientro posticipato di tre mesi a causa della detenzione ma che finalmente è avvenuto.

"Sono davvero felice per l'esito di questa vicenda - racconta il legale - Ho vissuto con la famiglia i momenti più difficili ma anche quelli più felici, coordinandoci giornalmente a qualsiasi ora del giorno e della notte. Un grazie anche alla nostra Ambasciata a New Delhi. Federico adesso è a casa e porterà nei sui ricordi questa spiacevole avventura conclusasi fortunatamente per il meglio".