Il Seicento inglese, l'età del cambiamento con Mauro Ferrari

NOVI LIGURE — Prosegue a Novi Ligure la rassegna “Viaggi, storia, scienza e attualità” e, a completamento della parte dedicata ai libri, questa sera alle 21.00, alla Casa del Giovane di via Gagliuffi, ci sarà il professor Mauro Ferrari, anglista, docente di scuola superiore e direttore editoriale di “Puntoacapo editrice”.

L’argomento della conversazione sarà il Seicento inglese, un’epoca e un luogo che più di ogni altro hanno anticipato temi e approcci che hanno poi contraddistinto, e contraddistinguono ancora, l’epoca contemporanea: è l’età di Isaac Newton, colui che mise a punto un modello fisico per lo studio delle leggi della natura grazie al quale l’uomo è sbarcato sulla Luna; è l’epoca di Thomas Hobbes e John Locke, figure chiave del dibattito politico-filosofico tra assolutismo monarchico e democrazia liberale (contrasto che, sotto altre forme, è tuttora presente nella contrapposizione in atto tra superpotenze o aspiranti tali); è il momento in cui la letteratura inglese passò da Shakespeare, figlio postumo del Rinascimento italiano ed europeo, alle prime avvisaglie di quel Romanticismo che avrebbe poi conquistato l’intera Europa.