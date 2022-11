Novi, addio al docente universitario Dante Marco De Faveri

NOVI LIGURE — È morto all’età di 72 anni Dante Marco De Faveri, noto docente universitario di Novi Ligure. De Faveri, che era stato anche assessore comunale dal 1995 al 1997 durante il primo mandato del sindaco Mario Lovelli, aveva insegnato all’università di Genova (corso di laurea in Ingegneria chimica), all’università Ca Foscari di Venezia e alla sede piacentina dell’università Cattolica.

Dante Marco De Faveri aveva inoltre portato l’istruzione universitaria a Novi: per un decennio era stato direttore del master in “Enologia e marketing”, svolto in città in collaborazione con la Casa di carità Arti e mestieri, considerato uno dei migliori corsi post laurea a livello mondiale nel settore Food and Beverage, secondo il ranking Eduniversal Best Master.

I funerali di Dante Marco De Faveri saranno celebrati domani, venerdì 4 novembre, alle 14.30 nella chiesa di San Pietro a Novi Ligure; oggi alle 19.00 sarà recitato il rosario, sempre a San Pietro. Lascia la moglie Tiziana e i figli Davide e Danilo. Per eventuali donazioni, la famiglia ha indicato l'associazione novese Ascolta l'Africa, a cui il docente era particolarmente legato.