Pro Organis Novitatis, un patrimonio musicale da tutelare

NOVI LIGURE — Venerdì 4 e sabato 5 novembre doppio appuntamento con Alessandro Urbano, organista novese residente e attivo all’estero, che presenterà il suo progetto Pro Organis Novitatis e la prima fase dei lavori.

In Collegiata sull’organo Serassi

Venerdì 4 novembre alle 17.30 alla chiesa Collegiata di Novi Ligure, Alessandro Urbano farà una presentazione e dimostrazione all’organo Serassi del 1848. Oltre alla storia dello strumento e alla presentazione delle sue innumerevoli e ricche sonorità, l’organista novese eseguirà dimostrazioni musicali commentate e basate su documenti del XIX secolo.

L’obiettivo dell’iniziativa è di riportare l’organo Serassi al centro della vita novese ricordandone il contesto storico e mostrandone il grande valore artistico ancora attuale. La sensibilizzazione del pubblico sul patrimonio artistico e culturale novese è infatti una delle missioni del progetto Pro Organis Novitatis. L’evento durerà poco più di un’ora.

Pro Organis Novitatis, la presentazione

Sabato 5 novembre alle 10.30, sempre a Novi ma alla Casa del Giovane di via Gagliuffi, Alessandro Urbano e Alessandro Venchi presenteranno in dettaglio il progetto Pro Organis Novitatis, che ha come obiettivo il recupero e la valorizzazione del ricco patrimonio organistico della città di Novi Ligure. Durante l’incontro sarà esposto l’attuale lavoro di ricerca sugli strumenti della città con alcune considerazioni e notizie storiche. Saranno inoltre presentati gli obiettivi del progetto e le caratteristiche degli organi cittadini più significativi. A sostegno del progetto interverranno alcuni attori del mondo organistico.