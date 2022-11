Serravalle, l'Anas asfalta parte della strada 35 dei Giovi

SERRAVALLE SCRIVIA — Anas ha programmato il rifacimento della pavimentazione di due rotatorie lungo la strada 35 dei Giovi e di un tratto di circa 800 metri nel centro abitato di Serravalle Scrivia. I lavori interessano la rotatoria all’intersezione tra la strada 35, la 35 ter e via Gambarato (ingresso area industriale). Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, è prevista la chiusura al traffico delle strade che confluiscono nella rotatoria da oggi, mercoledì 9 novembre, a venerdì 11, nella sola fascia oraria notturna (dalle 7 di sera alle 7 di mattina).

A partire dalle 21.00 di venerdì 11 e fino alle 6.00 di sabato 12 novembre il cantiere sarà attivo sulla rotatoria di fronte al casello della A7. Le lavorazioni necessitano in questo caso della chiusura al traffico di tutti gli accessi della rotatoria.

Infine, da lunedì 14 a mercoledì 16 novembre Anas eseguirà i lavori di rifacimento dell’asfalto per un tratto di 800 metri tra la rotatoria del casello e l’intersezione con via Roma. Per l’esecuzione dei lavori è previsto il senso unico alternato nella fascia oraria notturna 19.00-8.00.

Le asfaltature a Serravalle fanno parte di un programma di manutenzione complessiva della strada 35 dei Giovi, tra Arquata Scrivia e Tortona, per un importo totale di 527 mila euro. I lavori, che sarebbero dovuti terminare a novembre di quest’anno, sono in realtà arrivati solo al 65 per cento.