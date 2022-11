Serravalle, concerto in ricordo del generale Dalla Chiesa

SERRAVALLE SCRIVIA — Serravalle Scrivia ricorderà domani l’eccidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti-Carraro e dell’agente di scorta Domenico Russo, medaglia d’oro al valore civile.

Il ritrovo è alle 15.30 in piazza Risorgimento dove vi sarà la deposizione delle corone d’alloro al monumento dei Caduti, quindi si raggiungerà la stele del generale Dalla Chiesa in piazza Matteotti (in caso di maltempo si deporranno solo le corone d’ alloro).

Alle 16.30, sempre in piazza Matteotti, davanti alla stele di Largo Dalla Chiesa, si terrà la commemorazione del generale, barbaramente ucciso dalla mafia a Palermo 40 anni fa, che terminerà alle 17.30. La giornata di ricordo del generale Dalla Chiesa proseguirà anche in serata. Alle 20.45, infatti, presso il salone parrocchiale della chiesa Maria Regina, in località Ca’ del Sole, si terrà il concerto della Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia.