Festival Lavagnino: Beppe Vessicchio premiato con il Talent Award

NOVI LIGURE — Scende il sipario sulla 22esima edizione del Festival Lavagnino ed è il sipario di un gioiello d'architettura ottocentesca come quello del teatro Marenco di Novi Ligure, il cui palcoscenico stasera alle 21 ospiterà la data conclusiva della rassegna dedicata al compositore gaviese.

"Il cinema che racconta" sarà un omaggio a celebri colonne sonore, ma anche un modo per ricordare anniversari e ricorrenze e per premiare un illustre ospite. Protagonisti della serata l'Orchestra Classica di Alessandria con un suo ensemble appositamente in versione “filmica”, che eseguirà – accompagnato da proiezioni – musiche di compositori italiani e non, tra cui ricordiamo Rustichelli, Lavagnino, Rota, Piovani, Morricone, Bacalov, Piazzolla, Menken, Horner e Vessicchio.

E proprio al celebre direttore d’orchestra, arrangiatore e compositore Beppe Vessicchio sarà consegnato il premio “Lavagnino talent Award” 2022. Presenterà la serata il direttore artistico del teatro Marenco Giulio Graglia.

Beppe Vessicchio è presenza fissa al Festival di Sanremo dal 1990, ricevendo nel 1994, 1997 e 1998 il premio come miglior arrangiatore. Stesso riconoscimento nell'edizione del 2000 dalla giuria speciale presieduta da Luciano Pavarotti. Ha vinto quattro festival di Sanremo come direttore d’orchestra con la canzone “Sentimento” degli Avion Travel, “Per dire di no” di Alexia, “Per tutte le volte che” di Valerio Scanu e “Chiamami ancora amore” di Roberto Vecchioni. È noto al grande pubblico anche come insegnante e direttore d'orchestra nel programma "Amici" di Maria De Filippi. È stato arrangiatore per Vecchioni, Bocelli, Elio e le storie tese, Zucchero Fornaciari, Max Gazzè, Ron, Ornella Vanoni, Avion Travel, Biagio Antonacci, Lorella Cuccarini. Ha diretto in mondovisione l'orchestra che ha suonato in onore di John Lennon dal Cremlino. Dal 2017 è direttore artistico dello Zecchino d'oro.