Il duo Scudeller stupisce con "Virtuosismi doppi" al violino

SAN CRISTOFORO — Ogni promessa è debito. E allora l’annuncio di Gianluca Faragli, direttore artistico delle Settimane Musicali Internazionali, di poter ascoltare nella nostra zona varie formazioni e differenti repertori, diventa ben presto realtà. Domani, dalle 17.00, l’appuntamento con la rassegna lascia il teatro Civico di Gavi e si sposta a San Cristoforo.

Nella Sala del Torchio, nel parco del castello, a esibirsi sarà il duo formato dalle violiniste Elisa e Giulia Scudeller. “Virtuosismi doppi” è il titolo del concerto che ha in programma Sonata per 2 violini op.56 di Prokofiev, il Gran Duo Concertante n.1 op.57 di De Bériot, Divertimento I per 2 violini di Cervellò e Passacaglia per due violini di Halvorsen.

Elisa e Giulia hanno iniziato entrambe lo studio del violino a 4 anni e si sono diplomate con 10 e lode rispettivamente al conservatorio di Padova e Milano. Hanno cominciato a suonare in duo fin da giovanissime, parallelamente alla carriera solistica, riscuotendo subito grande successo e vincendo nel 2010 il primo premio assoluto fra tutte le categorie all’European Music Competition di Moncalieri. Nel 2018 il duo Scudeller è stato insignito del Premio Civilitas come Giovani Emergenti insieme a Sammy Basso, per il loro impegno sia in ambito musicale che umanitario. Recentemente hanno vinto il primo premio assoluto al Crescendo International Music Competition, sia come soliste che in duo, grazie al quale si sono esibite alla Carnegie Hall di New York a febbraio 2018.

Le Settimane Musicali Internazionali sono organizzate dall’associazione Musica&Cultura Pentagramma, in collaborazione con l’associazione Oltregiogo, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e di Fondazione Crt e il sostegno di sponsor locali. La rassegna nasce con l’obiettivo di sostenere i progetti della sezione Lilt di Novi Ligure. Prenotazioni: cell. 334 9465142 e 347 1099307; info: www.amcpentagramma.com.