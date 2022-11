Raccolta rifiuti "porta a porta", al via nuovo ciclo di incontri

A distanza di qualche anno dall’avvio della raccolta differenziata “porta a porta”, la società Gestione Ambiente torna a incontrare i cittadini dei Comuni il cui il nuovo sistema è stato avviato nel 2018 e nel 2019. «Sarà l’occasione per analizzare i risultati ottenuti, rispondere a domande e dubbi e valutare insieme eventuali criticità», dicono da Gestione Ambiente.

I primi incontri sono in programma mercoledì 16 novembre alle 18.00 presso la Soms di Sardigliano (dove il “porta a porta” è stato avviato nel luglio 2019); mercoledì 23 novembre alle 20.30 presso i locali ex asilo di Carrosio (avvio nel dicembre 2019); e giovedì 1° dicembre alle 18 presso il municipio di Pasturana (avvio ottobre 2018).

Durante gli incontri sarà possibile confrontarsi su temi delicati come l’abbandono dei rifiuti: «Salvaguardare l’ambiente in cui viviamo è una battaglia per la civiltà che stiamo portando avanti insieme per cercare di arginare questo fenomeno di malcostume e individuare i responsabili di ancora troppe discariche a cielo aperto – dicono da Gestione Ambiente – Abbandonare i rifiuti oggi non ha più senso, dovremmo ormai essere tutti proiettati verso la corretta raccolta differenziata. I contenitori e i servizi a disposizione per conferire ogni tipo di rifiuto ci sono. Non è certo la strada, il campo o il fiume il luogo giusto dove buttare sacchetti e ingombranti».