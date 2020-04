Consegnato materiale di protezione ai medici di base

CANTALUPO LIGURE - Riportiamo la segnalazione di Emanuele Crepaldi, presidente della International Search and Rescue Association OdV. "In questo periodo sono molti gli esempi di solidarietà che i singoli cittadini pongono verso la propria comunità. Laura Valditerra e Alessandro Marruchi hanno sentito la necessità di essere vicini agli operatori che sono in prima linea nel combattere il Covid-19 e hanno deciso di aiutare i medici di base dell’ASL-AL, donando loro materiale di protezione sanitaria di prima necessità. In particolare mascherine in tessuto in grado di limitare la trasmissione degli agenti infettivi tra pazienti, personale clinico e ambiente circostante riutilizzabili fino a numero 20 volte.

Una volta però arrivato il materiale di protezione contro il Coronavirus si è presentato il problema delle consegne da fare a tutti i medici. Proprio per questo motivo che Laura ed Alessandro hanno pensato di contattare la nostra associazione di Protezione Civile 'International Search and Rescue Association OdV' per aiutarli nelle consegne. Non potevamo tirarci indietro, tutti stanno aiutando, e lo facciamo anche noi. Bastano pochi gesti per essere di aiuto al prossimo. Così nelle giornate di lunedi e martedì il nostro personale, debitamente autoprotetto, ha effettuate le consegne dei DPI per i medici di Arquata Scrivia, Borghetto, Grondona, Vignole Borbera, Albera Ligure, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega, Mongiardino e Rocchetta.