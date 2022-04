PrivatAssistenza, un aiuto concreto e professionale per i nostri cari

Privatassistenza è la Rete di centri che consente ad anziani e persone non auto-sufficienti di ricevere le giuste cure e la giusta assistenza direttamente presso il proprio domicilio. Siamo presenti e a disposizione delle esigenze delle famiglie italiane dal 1993, da quando ancora nessuno si occupava di assistenza domiciliare in modo professionale e le famiglie erano costrette ad affidarsi al caso.

Siamo partiti da un piccolo ufficio di Reggio Emilia e abbiamo lavorato tanto per crescere e per far conoscere il nostro nome e i nostri servizi a tutte le famiglie e gli assistiti.

Oggi siamo la prima Rete Nazionale con oltre 200 punti operativi e offriamo servizi socioassistenziali con operatori qualificati. Grazie a Privatassistenza le famiglie possono continuare a garantire ai propri cari la permanenza presso la propria abitazione, circondati dal calore della propria casa e senza dover abbandonare i propri ricordi.



Il Centro PrivatAssistenza di Tortona-Novi Ligure è aperto dal 2020 e organizza in provincia di Alessandria interventi di

assistenza domiciliare sociosanitari per anziani, malati e disabili che necessitano di un aiuto o di un supporto al domicilio per diverse necessità, fra le quali l'igiene personale, la vestizione, il pasto, la compagnia, la vigilanza e la tutela, prevenzione piaghe o il supporto per la cura di determinate patologie.



Oltre che al domicilio proponiamo veglia notturna, aiuto al pasto e assistenza diurna presso gli ospedali e nelle altre

strutture del territorio (questo servizio è stato temporaneamente sospeso a causa delle restrizioni Covid, ma speriamo di poter riprendere presto l’attività). Il centro assistenza domiciliare di Tortona offre sia servizi socio-assistenziali sia servizi sanitari (con infermieri, fisioterapisti, podologi, etc.).



Durante la pandemia abbiamo attivato la nostra equipe di operatori qualificati per il servizio di tampone a domicilio (antigenico e molecolare) con il rilascio del green pass.

Privatassistenza Tortona-Novi Ligure

può essere contattata 24 ore su 24 allo 0131-1716557 e offre servizi erogati da operatori qualificati. I servizi di assistenza

possono essere erogati tutti i giorni, anche nei festivi.