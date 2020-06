Nella scuola calcio Asd Cts Pro si valorizza il talento di ogni ragazzo

È nata una nuova scuola calcio a Novi Ligure con una nuova metodologia di far amare lo sport più bello del mondo. La filosofia degli allenamenti è più professionale: Giuseppe Dell’Aquila, già allenatore nel settore giovanile in una società di serie A svizzera, spiega come l’approccio ludico sia molto importante per un apprendimento rapido e senza costrizioni. Ma partiamo dall’inizio: “Asd Cts Pro era nata come scuola calcio aggiuntiva a chi era già tesserato in altre società sportive, proprio perché l’approccio di allenamento è un po’ diverso da quello che si trova solitamente sui campi di provincia. Abbiamo quindi deciso di aprire Asd Cts Pro, una vera e propria scuola calcio il cui obiettivo è quello di iscrivere i nostri bianconeri (i colori sociali delle squadre giovanili) ai vari campionati Figc della Lnd (Dilettanti)”.

Lo stile Cts Pro si basa su tre pilastri fondamentali: “Ridere, divertirsi, imparare. Non dimentichiamoci che il calcio è sempre uno sport e un divertimento e che i ragazzi sono più portati ad apprendere quando il clima è sereno, ma non solo. L’innovazione sta in un allenamento diverso sia per settori sia per organizzazione. Un allenatore si occupa infatti del reparto difensivo, uno di quello offensivo. Tanti allenamenti sono individuali per meglio capire le potenzialità del singolo. L'idea di fondo è quella di tirar fuori il talento specifico di ognuno anche con un lavoro di preparazione fisica basato sulla coordinazione, giocano sempre con la palla”.

Cts Pro è il primo step di un grande progetto sportivo che potrebbe svilupparsi nel Novese, con collaborazioni di alto livello che verranno concretizzate in seguito. Insomma, una bella realtà sportiva che mancava su tutto il territorio provinciale.

Dal 26 giugno le famiglie interessate possono chiamare per fissare un allenamento di prova. Per informazioni: info@ctspro.it - 379 1133315. Sul sito www.ctspro.it si possono avere tutti i dettagli e conoscere meglio i metodi della nuova academy.