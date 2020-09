Casa di Carità, si prepara l'attività formativa del 2020/2021

Alla Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri di Novi Ligure, dopo la riapertura del Centro a conclusione delle ferie estive, si prepara l’avvio del nuovo anno formativo 2020/21 caratterizzato però in questi primi mesi dalla conclusione dei corsi del mercato del lavoro avviati nell’anno precedente e poi sospesi per il covid.

Sono però sempre aperte le iscrizioni per il prossimo anno formativo con i corsi in obbligo formativo gratuiti riguardanti il triennale “Operatore della Riparazione dei Veicoli a Motore” e “Operatore del Benessere – indirizzo estetica” riservati a ragazzi dai 14 ai 24 anni di 2970 ore complessive.

A seguire avrà luogo l’avvio dei corsi diurni del Mercato del Lavoro con Operatore Specializzato in Contabilità Aziendale di 600 ore, Operatore Specializzato E-Commerce di 600 ore, Tecnico Meccatronico delle Autoriprazioni di 500 ore, Formazione al Lavoro aiutante magazziniere pratico di 600 ore, i corsi serali di Operatore Specializzato in Paghe e Contributi di 300 ore e Addetto Magazzino e Logistica di 200 ore, i corsi a voucher per gli occupati dipendenti e i corsi privati.

È attivo inoltre presso il Centro lo sportello dei Servizi al Lavoro (SAL) oltre al punto servizio Garanzia Giovani che permette a chi si rivolge di redigere un curriculum, orientarsi nel mondo del lavoro e poter attivare un tirocinio presso aziende del territorio. L’orario di informazione ed accoglienza del Centro di Strada Boscomarengo è il seguente: dal lunedì al giovedì dalle ore 8 alle 13 e dalle 14 alle 17, venerdì 8-13.