Gli Ambulanti di Forte dei Marmi domenica 27 a Tortona

L’evento mercato più famoso d’Italia fa tappa a Tortona, domenica 27 settembre. Le bancarelle del Mercato di Forte dei Marmi saranno in piazza Allende dal mattino alla sera, anche in caso di maltempo.

È un evento caratterizzato dall’esclusività dei prodotti, artigianali e made in Itally. Pelletteria, biancheria per la casa, tessuti, oggetti e capi di moda. La qualità non è messa in discussione: il Mercato di Forte dei Marmi si distingue infatti da altre bancarelle per l’alta qualità, come se si stesse girando in un centro commerciale a cielo aperto.

Fattura artigianale, la migliore produzione di cachemire, nuove collezioni, tessuti di arte fiorentina e tanta qualità garantita dal Consorzio. Ben diversi da imitazioni e ‘fake’.

Da tempo, ormai, si parla del Consorzio "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi" (non solo in Italia ma anche all’estero) come di una eccellenza italiana. L’anno scorso sono state visitate oltre 100 piazze.

Per ulteriori informazioni: www.gliambulantidifortedeimarmi.it