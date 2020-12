Da Monile Viaggi un viaggio di Natale 4.0

NOVI LIGURE - Il viaggio ha avuto da sempre un fascino particolare, la voglia di scoprire nuove terre ha contraddistinto la storia dell'uomo, oggi è ancora così ma con modalità molto diverse. Ad aiutarci nella scelta della meta ci sono le agenzie che in questo momento stanno soffrendo a causa delle limitazioni dovute al contenimento della pandemia da covid 19. Ma a Novi due imprenditrici del settore, più che mai combattive, hanno scelto di “cambiare pelle” e di scommettere sul futuro: sono Ilenia e Monica dell'agenzia Monile Viaggi di via Mazzini.

Monile Viaggi ha saputo, nel tempo, adattarsi a quelle che sono le esigenze della clientela cercando di differenziarsi offrendo servizi sempre più personalizzati. Monica ed Ilenia hanno intuito che la scoperta del territorio poteva essere una carta vincente e così hanno dato vita a La Strada del Vino, un progetto di valorizzazione e conoscenza della zona del Gavi, il grande bianco piemontese, che prevede giornate con visite guidate e degustazioni nelle cantine del territorio. «Questa iniziativa – spiegano Ilenia e Monica- avrebbe raggiunto il suo culmine con la pubblicazione di un nostro catalogo nello scorso mese di marzo, ma, come ben sappiamo, tutto si è fermato». Il secondo progetto, denominato Viaggiando si impara, è stato studiato per i piccoli viaggiatori con l'intento di avvicinarli al mondo del turismo e di appassionarli al viaggio, alla voglia di conoscere Paesi, civiltà diverse. «Viaggiando si impara – proseguono Ilenia e Monica – consiste nell'organizzare laboratori didattici bimensili da tenersi nella nostra sala eventi. Purtroppo anche questo progetto si è fermato, abbiamo avuto solo la possibilità di promuovere qualche incontro nei mesi di settembre e ottobre in una location all'aperto fuori Novi»

Il settore del turismo sta attraversando una grossa crisi, un periodo molto difficile del quale si ipotizza la ripresa dalla metà del prossimo anno (anche se tutti auspicano che si possa tornare a viaggiare anche prima). Le titolari di Monile Viaggi, però, non si sono date per vinte.

«Ci siamo trovate di fronte ad una scelta... attendere l'evolversi degli eventi o cercare una nuova strada da percorrere dandoci così una nuova possibilità. Non ci siamo arrese - continuano Monica e Ilenia - e abbiamo scelto di metterci in gioco ed è così che è nato il nostro eshop (www.monileviaggi.it/eshop), un negozio online».

Monica ed Ilenia non hanno perso tempo, una volta deciso cosa fare, hanno contattato nuovi fornitori, studiato nuove strategie e prodotti. Ed ecco che nel loro eshop si possono trovare giochi didattici/educativi, libri per adulti e bimbi, oggettistica e tutto ciò che ricorda il viaggio, il modo di viaggiare, insomma, il mondo che è fuori dalle mura domestiche. «è possibile – sottolineano le titolari dell'agenzia – effettuare l'acquisto on line, chiedere consigli tramite whatsapp e ricevere comodamente a domicilio gli articoli o in caso di regali direttamente a casa del festeggiato. Oltre all’eshop siamo operative anche all’interno del nostro punto vendita fino al 24 dicembre festivi inclusi». Insomma Ilenia e Monica hanno trovato «un nuovo modo per continuare a parlare di viaggi, di sogni e di cose belle attraverso gli oggetti. Siamo fiduciose che la situazione migliorerà e quando si tornerà alla normalità, la voglia di viaggiare sarà ancora più forte e noi saremo presenti per soddisfare le richieste di vecchi e nuovi clienti. Non potevamo non continuare a raccontare il mondo e tutte le sue meraviglie». Nei prossimi giorni verrà anche allestito un “corner” natalizio dove ritrovare diversi articoli di artigianato come palline in vetro decorate a mano, presepi con Natività, personaggi e statuine dipinte a mano, saponette profumate, fragranze... provenienti da artigiani del Trentino, del Veneto e della Campania conosciuti durante i nostri viaggi ovvero tutto ciò che ricorda la magia del Natale, con la sua atmosfera, i suoi colori e i suoi profumi. Nell'attesa di tornare a viaggiare - concludono le titolari - continuiamo a sognare.

