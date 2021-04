Tecnocasa e Tecnorete, il Gruppo giusto per crescere

NOVI LIGURE - In controtendenza rispetto alla situazione contingente di crisi generalizzata Tecnocasa e Tecnorete a Novi Ligure

hanno continuato a crescere, diventando sempre di più un punto di riferimento per le compravendite in zona. Com’è possibile? “Penso che sia anche dovuto al risultato di tanti anni di presenza sul territorio e di lavoro svolto con dedizione e trasparenza”.

Lo afferma il titolare Silvio Guidotti: “Il Gruppo Tecnocasa ha sempre fondato la sua filosofia aziendale nella valorizzazione delle professionalità e nella crescita dei giovani, i quali possono trovare validi stimoli e la formazione adeguata per crearsi una carriera nel mondo dell’immobiliare”.



Il Gruppo Tecnocasa supporta le agenzie affiliate nell’offrire gli strumenti migliori per essere competitivi e per crescere, grazie ad una formazione permanente e gratuita. “In Tecnocasa trovi uno staff coeso, giovane, dinamico e stimolante, le carte vincenti dello stesso Gruppo”.



Tecnocasa e Tecnorete sono pertanto sempre aperti a nuove collaborazioni: “Se hai una formazione superiore o universitaria ed una spiccata attitudine per i rapporti interpersonali, inviaci il tuo Curriculum Vitae”, prosegue Guidotti, “Potrai intraprendere una professione interessante e dinamica, acquisire conoscenze multidisciplinari ed avere grandi soddisfazioni”.



Il Gruppo Tecnocasa ha creato nel mondo oltre 14.000 posti di lavoro ed è in continua espansione, anche sul territorio provinciale. “Raccontaci chi sei e quali sono i tuoi obiettivi! Insieme sapremo trovare i giusti stimoli per raggiungere ottimi risultati”.



Ogni agenzia affiliata Tecnocasa e Tecnorete gestisce in modo autonomo il processo di selezione e gestione del personale ma, nel Gruppo Tecnocasa, ogni giovane può contare oltre che sulle sue capacità, sul sostegno di un Gruppo con un metodo professionale consolidato e strutturato, su percorsi di formazione e di supporto unici e particolarmente qualificanti, su una tecnologia avanzata e su strumenti innovativi.



Studio Novi Uno sas

corso R. Marenco, 20 - tel. 0143 741795

Tecnorete

via Garibaldi, 91 - cell. 327 4739129

Inviare CV a: s.guidotti@tecnocasa.it