Pompe funebri Gavazza, 65 anni di esperienza e professionalità

E' notizia di questi giorni l’apertura a Serravalle Scrivia di una nuova sede delle Pompe Funebri Gavazza, in pieno centro città, via Berthoud,165

Oltre 60 anni di storia in poche righe: la prima sede è stata quella di Pozzolo, nata dall'esperienza del fondatore, Settimo Gavazza. A portare avanti la tradizione da oltre 40 anni è il figlio, Giancarlo Gavazza.

L’azienda adesso è condotta dai titolari: Giancarlo Gavazza e Maurizio Gastaldo che ci hanno sintetizzato la mission dell’azienda e le tappe più importanti della loro storia.

“Operiamo in Novi Ligure con al nostra sede centrale di via Verdi, a Pozzolo Formigaro (nella sede storica dell'azienda), inoltre nel 2019 abbiamo aperto un ulteriore ufficio di prossimità a Cassano Spinola, adesso maggio 2021 siamo anche a Serravalle Scrivia”, ci raccontano Giancarlo Gavazza e Maurizio Gastaldo.

"Cerchiamo da sempre di essere vicini al territorio, per offrire servizi su misura e personalizzati, per questi motivi è importante essere anche fisicamente vicini alla gente (con sedi dislocate in modo capillare in tutta la zona)".

Sarà proprio Maurizio Gastaldo a seguire personalmente la nuova sede di via Berthoud, imprenditore seravallese di 59 anni, molto conosciuto nel paese e in tutta la zona come commerciante gentile e preparato nel settore agroalimentare. Completa la struttura organizzativa Monica, fondamentale nell'apportare sensibilità femminile, senso estetico e cura dei dettagli.

Oltre ai servizi più classici, Gavazza Pompe Funebri ha saputo crescere ed offrire soluzioni diverse e innovative, come il portale www.necrologigavazza.ti che raccoglie i necrologi e offre la possibilità a tutti di interagire lasciare un pensiero, una frase, un ricordo, per la perdita del proprio caro, con l'intento di ricordare nel migliore dei modi ed onorare la memoria di chi, purtroppo, non c'è più. “La nostra più grande soddisfazione è vedere le persone che si affidano a noi con fiducia e serenità, molti passano dopo qualche tempo ringraziandoci per l'operato per la discrezione con cui è stato svolto il servizio, per aver tolto ogni incombenza burocratica e organizzativa in momenti in cui non si può pensare ad altro oltre al proprio dolore e alla ricerca della serenità futura”, dicono ancora.

Nell'ottica di un legame di vicinanza con il territorio e la clientela, Gavazza Pompe Funebri conferma, per tutto il 2021, servizio funebre completo a prezzo calmierato di soli 1.190,00 euro pagabili anche in piccole rate senza interessi.

“In momenti ancora difficili di crisi profonda come quella che stiamo attraversando, anche noi imprenditori abbiamo il dovere di stare vicini alle persone in difficoltà con un aiuto concreto”, è il pensiero di Giancarlo Gavazza e Maurizio Gastaldo che mettono così 65 anni di esperienza e professionalità a servizio dei clienti, nel momento in cui vicinanza, discrezione ed empatia non devono essere concetti astratti, ma elementi concreti e tangibili.