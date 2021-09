La scuola vista con gli occhi dei ragazzi

Lunedì 13 settembre la campanella è tornata a suonare e il CNOS-FAP di Serravalle Scrivia ha aperto le porte ai nuovi allievi iscritti alla prima annualità del percorso “Operatore ai servizi di vendita”. L’entusiasmo e la curiosità non sono mancati, unitamente al profondo desiderio di conoscere la nuova realtà scolastica e i nuovi compagni. Per salutare l’anno formativo 2021-2022, il team dei formatori ha pensato, in piena sintonia con lo spirito salesiano, di dar voce agli studenti raccogliendo le loro impressioni sui primi giorni di scuola, attraverso un’intervista. Di seguito riportiamo alcuni dei passaggi emersi dal confronto.

— Quali sono state le tue impressioni sulla prima settimana di scuola?

“Ho avuto una buona impressione generale nei confronti dell’Istituto e dei professori, a molti di noi è sembrata un’accoglienza molto calorosa che ci ha dato modo di sentirci a nostro agio sin da subito”.

“È stato sicuramente un buon inizio e gli insegnanti ci hanno accolti con attività mirate a confrontarsi e presentarsi per farsi conoscere e iniziare a conoscere meglio gli altri compagni. Tutti hanno iniziato a spiegare chi sono e quali sono i loro hobby e le loro aspirazioni future, anche i professori presenti, ed è stato coinvolgente e divertente”.

— A proposito di professori, come vi sono sembrati?

“Sono molto disponibili, gentili e aperti nei nostri confronti, si sono dimostrati corretti e poco severi, simpatici già dal primo giorno di scuola”.

“Mi hanno accolto come un figlio”, ha detto Andrea sorridendo.

— E per quanto riguarda il rapporto con i compagni?

“Gli alunni delle altre classi si sono dimostrati disponibili nei nostri confronti e hanno subito cercato di integrarci e farci sentire a nostro agio, soprattutto durante l’intervallo dove si hanno più possibilità di legare e scambiare due parole. I compagni di classe sembrano simpatici e aperti a fare nuove amicizie”.

— Com’è l’edificio scolastico?

“Non è molto grande ma accogliente, molto pulito e organizzato. Mi è piaciuta molto l’aula di informatica e anche l’aula di laboratorio commerciale”.

“Abbiamo apprezzato l’intervallo perché è stato fatto all’aperto nel cortile scolastico ed è presente inoltre un calcetto per svagarsi e fare qualche partita durante la pausa”.

— Come sono le regole della scuola?

“Le regole sono severe ma giuste e in ogni caso facili da rispettare. I collaboratori scolastici, le segretarie e il direttore sono molto gentili e disponibili, sempre presenti per assicurarsi che il sistema scolastico funzioni correttamente”.

“Un’altra figura fondamentale della scuola è don Egidio, che è stato molto presente durante le nostre prime giornate a scuola, alle quali ha partecipato attivamente, cogliendo sempre l’occasione per ricavare qualche insegnamento utile per la vita di tutti i giorni, parlando di don Bosco e della sua vita”.

“Quest’anno scolastico si prospetta molto istruttivo e importante per noi alunni e speriamo che le nostre prime impressioni sulla scuola e le aspettative che abbiamo, si rispecchino nella realtà di quest’anno e di quelli a venire”.

“Per il momento – concludono i ragazzi – siamo contenti e non ci pentiamo di aver scelto questa scuola, anzi, in futuro la consiglieremo ad altri”.

CNOS-FAP SERRAVALLE SCRIVIA

Via Romita, 67

Tel. 0143 686465

www.cnosfap.net