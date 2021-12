Al Bellavita scuola di danza per bambini ed adulti 

A Il Bellavita si pensa a tutto per il proprio tempo libero. All'interno del Parco Benessere è presente infatti una dance school, rivolta principalmente a bambini e ragazzi, ma non solo.



Nella scuola di danza si praticano e si perfezionano varie discipline coreutiche, a partire dal ‘gioco danza’ per bambine e bambini dai 3 anni in su. Si pratica poi la propedeutica, la danza moderna, quella classica, l’hi p-hop , heels, latino americano e liscio: “Queste due tipologie sono aperte anche agli adulti”, dice Valeria Massafra, responsabile della scuola, “Infine molti bambini hanno scoperto con entusiasmo la ginnastica artistica, altra disciplina che sta riscuotendo molto successo”. Lo staff danza è composto da Francesca Basile, Clara Cuniolo, Susanna Rossi e Virginia Pelizzari.

I corsi vengono svolti durante la settimana, in orario pomeridiano, rispettando rigorosamente i protocolli sanitari vigenti. Per chi volesse provare sono previste due lezioni gratuite e varie convenzioni con aziende locali. Gli abbonamenti danno diritto a frequentare ogni tipologia di disciplina, a seconda delle attitudini e della voglia di ballare.

Perché portare a danza i propri figli? “Una mamma ed un papà risponderanno così: perché imparano ad essere una buona compagnia nel gruppo, fanno amicizie che durano nel tempo”, conferma Valeria Massafra, “Perché si impara a gestire la delusione anche quando non arriva la vittoria. Sono opportunità di sviluppare qualità che serviranno per tutta la vita. Abbiamo fatto nostro il motto che ci ha regalato una mamma in un porta fortuna: ‘Renditi orgoglioso del punto in cui sei arrivato. Abbi fede in quanto cammino puoi ancora percorrere, ma senza dimenticarti di goderti il tuo viaggio”.

Per il 2022 sono in progetto altre iniziative di ampliamento e di crescita: “Ma è tutto ancora top secret, basta seguirci o richiedere ulteriori informazioni alla reception del Bellavita”.

