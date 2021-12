Il Gruppo Tecnocasa cresce puntando sui giovani

Il Gruppo Tecnocasa è presente in tutta la provincia con 12 agenzie rispettivamente 8 con marchio Tecnocasa, 2 con marchio Tecnorete e 2 con il marchio Kiron (la rete di mediazione creditizia del gruppo).

Enzo Cirimele, Consulente di rete del Gruppo per la Provincia di Alessandria conferma il trend positivo: “il 2021 che si sta per chiudere è stato positivo per le nostre agenzie con un mercato che, anche se con gradualità, sta riacquistando una certa dinamicità. Grazie al costante reclutamento di nuove figure e al supporto della scuola di formazione del Gruppo, che garantisce percorsi di formazione particolarmente qualificanti, abbiamo strutturato per l’anno 2022 un progetto importante per lo sviluppo della rete su tutto il territorio provinciale".

"Porteremo i nostri marchi ad Arquata Scrivia, Viguzzolo, Castelnuovo Scrivia e Tortona per poi proseguire con Ovada e Valenza. Un progetto ambizioso che ci permette di guardare al futuro con fiducia, investendo sui giovani, con la volontà di essere sempre più capillari e ancora più vicino ai nostri clienti”.

Novi Ligure che da oltre vent’anni registra la presenza del marchio Tecnocasa è oggi seguita anche da un'agenzia Tecnorete guidata da Gianluca Guidotti.

Silvio Guidotti titolare dell’agenzia Tecnocasa di Novi Ligure: “Anche qui portiamo avanti la strategia dell’azienda sia in termini di vicinanza alle famiglie sia in termini di crescita Sono diverse le figure professionali che intendiamo inserire, a partire dal Collaboratore d’agenzia che rappresenta il primo contatto tra il punto vendita e l’utente, al Coordinatore che ricopre un ruolo fondamentale per l’organizzazione. Veniteci a trovare in agenzia per raccontarvi quello che per noi rappresenta il mondo immobiliare e la grande possibilità di crescita che può offrire un Gruppo come il nostro. Candidarsi è molto semplice basta mandare una mail a s.guidotti@tecnocasa.it”

Le agenzie affiliate Tecnocasa e Tecnorete di Novi Ligure augurano Buone Feste a tutti i loro clienti.

