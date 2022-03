Pizzeria Campionissimi: tutta la pizza che vuoi, anche a domicilio

Sarà inaugurata domattina a Novi Ligure la nuova Pizzeria Campionissimi, in via Ovada 65. Un nome non casuale, che intende non solo omaggiare i grandi corridori novesi, ma anche ricordare la vicinanza al “tempio delle due ruote”: la nuova pizzeria-focacceria-caffetteria si trova infatti a pochi passi dal Museo del Ciclismo e dal centro fieristico Dolci Terre di Novi.

L’inaugurazione è in programma domani alle 11.00, ma successivamente la Pizzeria Campionissimi rimarrà aperta tutti i giorni, con orario continuato dalle 10.00 alle 22.00 (chiuso il lunedì). A pranzo e a cena il menu offrirà tutte le più sfiziose pizze della tradizione italiana e regionale, da asporto o da consumare sul posto nei tavolini all’aperto; ben 93 i gusti tra cui scegliere! Per tutto il giorno ci sarà anche la possibilità di gustare focacce e pizze al trancio.

Dalle 18.00, poi, via alla consegna a domicilio, non solo a Novi e nel vicino quartiere G3 ma anche a Pasturana, Basaluzzo e Francavilla Bisio. Per ordinare basta chiamare il numero 0143 1915631.

Tutti i giorni, a pranzo, per gli studenti sarà possibile optare per un menu a prezzo fisso che prevede una pizza a scelta e una bibita a soli 8 euro.

La Pizzeria Campionissimi sarà tenuta a battesimo da Gian Carlo Deiana, amministratore unico della Perda Liana srls, società a cui a Novi Ligure fanno capo la pizzeria da asporto Pizza&Cor di via Verdi 129 (consegne a domicilio anche a Cassano Spinola, Pozzolo Formigaro, Villalvernia e Serravalle Scrivia, tel. 0143 329433) e la Bottega del Pane di corso Italia 22 (panetteria, gastronomia, focacceria, pasticceria secca e caffetteria con colazioni e aperitivi), nata nel 2012 per mano di Sabrina Bernardi e tuttora da lei gestita.

Pizzeria Campionissimi

Via Ovada 65 - Novi Ligure

tel. 0143 1915631

Pizza&Cor

Via Verdi 129 - Novi Ligure

tel. 0143 329433

La Bottega del Pane

Corso Italia 22 - Novi Ligure

tel. 0143 323857