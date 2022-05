L'infermiere a domicilio

Negli ultimi anni è aumentato il numero delle richieste di assistenza infermieristica domiciliare. L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) considera l’assistenza a domicilio come una valida alternativa all’assistenza ospedaliera: ciò significa evitare al paziente il ricovero in ospedale quando questo non è strettamente necessario, con tutti i benefici che ciò procura in termini di mantenimento delle abitudini e dell’agio del sentirsi nel proprio ambiente familiare.

In sostanza, l’intervento dell’infermiere a domicilio si inserisce nel quadro di un più ampio programma di cure e assistenza. Naturalmente l’infermiere che privatamente presta servizio a domicilio acquisisce le informazioni necessarie a conoscere la situazione clinica del paziente, in modo da coordinarsi adeguatamente con le prestazioni erogate dagli altri soggetti coinvolti nell’attività terapeutica.

Affinché un infermiere privato possa farsi carico di interventi domiciliari devono esserci delle cartelle cliniche e un medico curante responsabile del paziente, essendo a conoscenza del suo quadro clinico complessivo. Un infermiere professionale è un laureato in infermieristica con adeguata esperienza pratica. Un infermiere, inoltre è un professionista sanitario che, con la sua preparazione e passione, cura e si prende cura dell’assistito in maniera globale, instaurando con esso una relazione di fiducia.

PrivatAssistenza offre questa tipologia di servizio e tra le attività che può svolgere un infermiere a domicilio vi sono: somministrazione di terapie prescritte dal medico curante, bendaggi e medicazioni (semplici e complesse), misurazione dei parametri vitali, vaccinazioni, iniezioni sottocutanee e intramuscolari, prelievi del sangue, innesto ago cannula per fleboclisi

o somministrazione endovenosa di farmaci, clisteri evacuativi, applicazione e rimozione del catetere vescicale per uomo o

donna, prevenzione delle infezioni (cateteri vescicali e venosi, lesioni cutanee e piaghe da decubito).

Per informazioni contattare

il numero della sede

di Privatassistenza Tortona,

allo 0131.1716557