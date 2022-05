Mai più, ricordiamo per cambiare

La prima parte della manifestazione è dedicata a ricordare ed onorare i morti tra gli anziani e i grandi anziani, ed in particolare a rievocare il dramma delle RSA attraverso un video rievocativo e la lettura professionale di tre storie del periodo buio, storia

segnalate da nostri quadri sindacali.

La seconda parte sarà dedicata ad un nuovo modello di cura degli anziani fragili e non autosufficienti e ospiterà il dibattito tra politici, sindacalisti, imprenditori e il confronto tra i due presidenti delle commissioni ministeriali l’on. Livia Turco e Monsignor Vincenzo Paglia.

Nel dibattito della seconda parte sono previsti, come vedete, interventi di rilievo, compreso quello del Segretario generale della CGIL Piemonte, Giorgio Airaudo a cui, per rotazione, è affidata la riflessione confederale unitaria in materia.