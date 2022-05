Col freddo pelle più tonica e meno cellulite

“Il freddo fa ringiovanire” non è solo un detto popolare, ma nasconde una importante verità scientifica di rigenerazione cellulare. Così la terapia del freddo intenso è veramente efficace per tonificare e rallentare visibilmente l’invecchiamento del corpo. Per ottenere risultati ottimali bisognerebbe immergersi in una vasca piena di ghiaccio, ma ora ad Alessandria c’è un

metodo più semplice, efficace e scientifico: la criosauna.

È una tecnica “importata” in provincia da Filippo Rossini, laureato in scienze motorie (L-22) e in scienze delle attività motorie preventive ed adattive (L-67). E’ il titolare di TherapyLab, primo ed unico centro specializzato sul territorio che propone anche un simile trattamento, per nulla invasivo e che solitamente viene utilizzato dagli sportivi – professionisti o amatori – per gli effetti antinfiammatori e per recuperare quindi la forma fisica e dimenticare le fatiche in brevissimo tempo.

La criosauna produce invece anche benefici estetici. Il freddo rivitalizza i tessuti, tonifica e fa risplendere la pelle. Immergersi nell’azoto nebulizzato a -160° per qualche minuto favorisce l’eliminazione delle scorie tossiche e viene rallentato l’invecchiamento dell’epidermide. I risultati si possono vedere e toccare con mano: pelle più tonica, meno ‘flaccida’ e anche gli inestetismi vengono meno, come la buccia d’arancia e la cellulite, proprio perché la circolazione è stimolata nei punti giusti. Le sedute sono personalizzate nel tempo e nell’intensità, a seconda del fisico e del risultato che si vuole ottenere.

Filippo Rossini da tempo studia e utilizza la crioterapia anche su sportivi professionisti ed è in grado di capire le esigenze delle persone e offrire la miglior risposta, anche estetico.

Per informazioni:

TherapyLab

Via Donizetti 21

Alessandria

Tel. 351.8019572

www.therapylab.it

info@therapylab.it