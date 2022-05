Prossima apertura: Tortona. Tecnocasa cerca talenti

A breve verrà inaugurata l’agenzia a Tortona, in via Emila, 61. Ancora un po’ di pazienza, giusto il tempo di rendere fruibile ed accoglienti a tutti gli effetti i locali e poi anche i Tortonesi potranno usufruire dei servizi immobiliari unici ed esclusivi che ha reso Tecnocasa un punto di riferimento per chi vuole vendere, comprare od affittare un immobile al giusto prezzo.

L’agenzia tortonese che aprirà entro l’estate va ad aggiungersi alla ‘famiglia’ Studio Novi Uno sas di Silvio Guidotti e all’agenzia Tecnorete di Gianluca Guidotti, sempre nella città dei Campionissimi. “Supporteremo i nostri partners di Viguzzolo e Castelnuovo Scrivia nella gestione del mercato territoriale”, dice Silvio Guidotti, artefice dello sviluppo di tutte e tre le realtà ‘sorelle’, “La professionalità che ci contraddistingue ci dà ragione nel continuare ad estendere l’attività in zone in cui le potenzialità sono alte – prosegue Guidotti – per far conoscere il ‘metodo’ Tecnocasa che continua a darci molte soddisfazioni nel Novese, dove ci apprezzano per la capacità di saper trovare il giusto match tra domanda ed offerta, per la soddisfazione

di compratore e venditore”.





Per l’apertura di Tortona Tecnocasa cerca giovani motivati che vogliano intraprendere una carriera dall’alto potenziale di successo. “Per chi ha entusiasmo e voglia di fare Tecnocasa mette a disposizione un percorso di crescita e di formazione continua, utilizzando gli strumenti più moderni ed efficaci che ci siano a disposizione. Le possibilità di far carriera sono tante e possono arrivare fino a diventare imprenditori di se stessi, gestendo o coordinando una zona”.



Ogni agenzia affiliata Tecnocasa e Tecnorete gestisce in modo autonomo il processo di selezione e gestione del personale ma, nel Gruppo Tecnocasa, ogni giovane può contare oltre che sulle sue capacità, sul sostegno di un Gruppo con un metodo professionale consolidato e strutturato, su percorsi di formazione e di supporto unici e particolarmente qualificanti, su una tecnologia avanzata e su strumenti innovativi.

Per qualsiasi informazione potete rivolgervi a:

Studio Novi Uno sas

corso R. Marenco, 20 - tel. 0143 741795



Tecnorete

via Garibaldi, 91 - cell. 327 4739129

Inviare CV a: s.guidotti@tecnocasa.it



Tecnocasa Studio Novi Uno sas sui social:

Facebook: @studionoviuno

Instagram: @studio_novi_uno_sas

YouTube: Gruppo Tecnocasa Novi Ligure Guidotti

Sito web: noviligure1.tecnocasa.it