Tecnico risorse umane: ultimi posti per il corso della Casa di Carità

Il mondo delle risorse umane ti affascina? Il tuo sogno è lavorare come recruiter? Ti piacerebbe dare uno slancio alla tua carriera nel settore dell’amministrazione e dell’organizzazione del personale? Vuoi ampliare le tue competenze in materia di comunicazione? Ecco la soluzione che fa per te.

Sono ancora disponibili gli ultimi posti nel corso gratuito “Tecnico specializzato in organizzazione e sviluppo delle risorse umane”, in partenza lunedì 13 giugno presso la sede di Ovada della Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus. Il percorso fornisce le competenze chiave per operare oggi nelle risorse umane: valutare i candidati in relazione alla posizione richiesta, quantificare il costo del personale, gestire le relazioni interpersonali con colleghi e stakeholder, interpretare e valutare i bisogni aziendali, progettare politiche di sviluppo e formazione.

Grazie al forte legame del Centro Ovadese con il mondo delle aziende del territorio, che hanno già manifestato il loro interesse allo svolgimento dello stage, si potrà sperimentare con successo, in maniera tecnica ed operativa, l'esperienza didattica vissuta in aula e inoltre arricchire la propria rete professionale. Saranno presenti docenti professionisti delle HR, relazioni industriali e negoziazioni, consulenti del lavoro, esperti di diritto del lavoro e buste paga, organizzazione e pianificazione di budget, contrattazione sindacale. Sarà possibile valorizzare le performance grazie ad approcci e strumenti innovativi e all’allenamento di Lorenzo Paoli, coach di fama esperto di comunicazione, branding, copywriting e storytelling. Le lezioni tenute da professionisti del settore garantiranno l’acquisizione di competenze specialistiche avanzate immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

Il corso, completamente finanziato dalla Regione Piemonte tramite il Fondo Sociale Europeo, ha una durata di 800 ore totali, di cui 240 ore di stage in azienda. E’ prevista una frequenza in presenza pomeridiana e in parte in didattica a distanza. Le iscrizioni resteranno aperte fino al mese di luglio per occupati e disoccupati maggiori di 18 anni (compresi i percettori del reddito di cittadinanza, i lavoratori posti in CIGS e i titolari di “Buoni servizi lavoro”) in possesso di diploma o laurea.

Per maggiori informazioni compilare il form online

Oppure scrivere a: direzione.ovada@casadicarita.org

Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus - Via Antonio Gramsci, 9 – OVADA (AL)

Orario segreteria:

Da Lunedì a Giovedì dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00,

Venerdì dalle 8:00 alle 13:00

Tel. 0143.822387