Casa a Dubai, vacanze e investimento, la scelta giusta

Vi siete mai chiesti perché le persone comprano casa a Dubai? Difficile credere che un turista in visita negli Emirati Arabi in una città come Dubai di colpo dica “Perché non comprare una casa qui dove poter venire a fare un mese di vacanza all’anno?” anziché comprare una casa in Sardegna, o in Puglia. Questo perché limitare al proprio utilizzo personale l’uso di un appartamento a Dubai è qualcosa di estremamente sbagliato: comprando nelle zone giuste e gli spazi giusti è possibile

riuscire ad affittare l’appartamento nei periodi ‘morti’ dell’anno e massimizzare così l’investimento iniziale con un rendimento apparentemente incredibile.

Dubai è una città in continua crescita dove l’assenza di tasse fa sì che ogni anno arrivino una marea di aziende che aprono un nuovo business in loco: ognuna di queste aziende ovviamente porta con sé i propri dipendenti che avranno bisogno di un appartamento dove soggiornare durante la loro permanenza negli Emirati Arabi.

Questo continuo afflusso di persone è il motore vincente che sta facendo crescere giorno dopo giorno sempre di più il mercato immobiliare di Dubai: se siete abituati a investire nel nostro paese ‘perchè è vicino’ o ‘perché è più facile tenere tutto sotto controllo’ sappiate che queste ‘certezze’ finite per pagarle con lo stress che generano i vostri investimenti. Affidandosi completamente a una società esterna come la nostra Immobilia Real Estate riuscirete a massimizzare il rendimento fino a vette che ritenevate impossibili senza nessun tipo di preoccupazione perché il core business del nostro lavoro è accompagnare per mano i clienti e gestire la loro unità immobiliare a 360 gradi.

Nonostante la sua apparente semplicità, il nostro è un metodo rivoluzionario: nessuno come noi sa selezionare le migliori unità abitative per poi affittarle facilmente e garantire così un buon rendimento in maniera facile e garantita. Inoltre, con la conoscenza delle fluttuazioni del mercato immobiliare di Dubai, è facile anche cercare sempre il miglio rendimento possibile per ogni tipologia di abitazione: ogni cliente soddisfatto per i risultati del proprio appartamento in affitto migliorerà anche i risultati complessivi della nostra azienda.

Se siete interessati nell’alleviare il vostro stress per i vostri investimenti e volete conoscere meglio la realtà di Dubai, lasciando che sia il vostro capitale a lavorare per conto vostro senza affidarsi agli straordinari al lavoro, contattateci per un appuntamento: il mercato immobiliare degli Emirati Arabi sta aspettando anche voi!

ANDREA LIOCI • Responsabile di riferimento Piemonte

+39 345 375 5971 • info@immobiliareadubai.com

www.immobiliareadubai.com