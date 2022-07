Bravissima, lo show raddoppia: due serate con Valerio Merola e Vanja

NOVI LIGURE — Una serata di grande successo, che ha fatto segnare la rivincita contro la cattiva sorte del primo Novi Motor Show – funestato dal maltempo – e contro le solite malelingue di paese, che speravamo in un flop. Invece, la Dance Night organizzata da Giovanni “Vanja” Lasagna è stata un successo di pubblico e di partecipazione.

Il poliedrico pasticcere di Novi Ligure – che affianca al suo lavoro di artigiano della bontà una intensa attività artistica come modello e organizzatore di eventi – è riuscito ancora una volta nel suo intento di portare qualcosa di nuovo in città, «per far divertire i novesi, come sempre gratis».

La Dance Night ha visto la partecipazione straordinaria di Georgia Mos, la dj acclamata in tutto il mondo, che ha fatto ballare tutta la piazza delle Corriere. Insieme a lei, anche il noto dj locale Gianni Canova e il gloss party con la dj Ika Faccioli e la vocalist Jessica Stalfieri.

Ma non c’è tempo di compiacersi per il successo: per Vanja è già di nuovo tempo di tirarsi su le maniche e lavorare per la prossima manifestazione, in programma venerdì 8 e sabato 9 luglio, sempre a Novi Ligure.

In quei giorni infatti tornerà in città il famoso conduttore televisivo Valerio Merola con il suo spettacolo Bravissima, il primo talent show della televisione italiana, nato a metà degli anni Novanta su Italia Uno: una formula che da allora è stata ininterrottamente imitata da tantissime reti tv.

Sabato 9 luglio, sul palco e sulla passerella allestiti in piazza delle Corriere (via Pietro Isola), si esibiranno e sfileranno tante ragazze che si sfideranno a suon di bellezza, canto, ballo e musica per sancire chi di loro è la “Bravissima” novese. In giuria, influencer, vip e personaggi dello spettacolo.

A metà della serata ci sarà anche l’esibizione di Vanja Lasagna, una performance che si sarebbe dovuta tenere durante il Motor Show e che sabato sarà replicata con la partecipazione di due bellissime modelle milanesi.

Sabato ci sarà pure un momento dedicato al centenario dello scudetto vinto dalla Us Novese nel 1922, con la partecipazione di calciatori della prima squadra e di giocatrici della Novese Femminile.

E quest’anno Bravissima raddoppia: venerdì 8 luglio, nella centralissima piazza Dellepiane, in concomitanza con i “Venerdì di luglio” si terrà la semifinale della manifestazione, in attesa del gran finale di sabato.

Nella seconda metà di agosto, Vanja ha in serbo per Novi Ligure un’altra novità, il wrestling: in piazza delle Corriere sarà sistemato un ring dove si sfideranno i campioni di questa spettacolare lotta sportiva.

«Le città italiane vivono anche di turismo e di eventi – dice Lasagna – Vorrei rivitalizzare Novi e farla tornare quella di un tempo, bella e attrattiva. Per questo la mia attività di organizzazione di eventi prosegue nonostante ci sia sempre qualcuno pronto a mettere i bastoni tra le ruote. Tanti sponsor locali condividono il mio desiderio e sostengono economicamente i miei eventi. Spero che siano sempre di più, per realizzare appuntamenti ancora più attrattivi».

E a dimostrazione che Vanja Lasagna non ha alcuna intenzione di mollare, ha già in mente una grande sorpresa: un Capodanno in piazza come a Novi non s’è mai visto!